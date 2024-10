L'independentisme commemora el setè aniversari del referèndum de l'1-O en hores baixes

Ja fa set anys del referèndum de l'1 d'Octubre del 2017 i l'independentisme es troba en el pitjor moment dels darrers anys. El bloc està en hores baixes tant pel que fa a la famosa unitat d'acció com pels resultats electorals de les eleccions catalanes, que han portat el PSC al Govern. La celebració arriba just després de confirmar-se que el Suprem no aplicarà l'amnistia als condemnats de l'1-O per malversació. Junts i la CUP han aprofitat l'efemèride aquest dimarts per fer proclames a favor de reconstruir el bloc sobiranista, mentre ERC s'ha limitat a reivindicar el fet històric.

Qui darrerament s'ha proclamat líder de l'espai ha estat Junts per Catalunya, que ha fet una crida a "reconstruir una estratègia guanyadora per assolir la llibertat". En un manifest, assegura que és moment de "tornar a dibuixar horitzons d'esperança" que permetin la "mobilització imprescindible per guanyar" i, d'altra banda, aposta per articular una alternativa al moment polític "frustrant". Segons Junts, no es s'ha pogut materialitzar la victòria de l'1-O en la independència per la "manca d'unitat" i la "brutal repressió" del govern espanyol.

El partit es refereix a l'1 d'Octubre com la "gran victòria col·lectiva", per bé que diu que ha fet "autocrítica" i ha integrat els "aprenentatges guanyats", "aprenentatges molt importants per no repetir els errors del passat". I admet que també ha suposat un "desgast i una desmobilització" de l'independentisme. En l'òrbita de Junts, el president del Parlament, Josep Rull, ha defensat que "votar no és ni pot ser mai cap delicte". Ho ha fet en una declaració institucional des del despatx d'audiències de la cambra catalana acompanyat pels membres de la Mesa de Junts i ERC, on ha reclamat aplicar la llei d'amnistia.

Per la seva part, Carles Puigdemont ha considerat que la "victòria històrica" de l'1-O "forma part del passat i alhora del futur". El que llavors era president de la Generalitat ha apuntat que la societat catalana exigeix als polítics independentistes anar més units i compartir estratègies. "Siguem molts o pocs, estiguem més units o menys, tinguem més o menys força parlamentària, l'1-O és un acte tan contundent que fer política prescindint-ne és faltar el principi de realitat. No hi ha prou goma per esborrar-ho de la nostra història, ha dit.

Hi érem, hi som, hi serem. Set anys d'una jornada històrica, d'una victòria que obre l'únic camí que garanteix el respecte que Catalunya es mereix, els recursos que necessita i les polítiques que convenen per prosperar i no deixar ningú enrere.



Visca Catalunya lliure! pic.twitter.com/F3bOsPp1g5 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 1, 2024

ERC reivindica que es va "fer pinya"

Per la seva part, Esquerra ha compartit un vídeo amb esperit triomfalista a través de les xarxes socials en el qual assegura: "Tornarem a omplir les urnes de coratge i dignitat!". En el document hi apareixen sobreimpressionades paraules que recorden que es van "omplir les urnes de coratge i dignitat" i que es va "fer pinya". "La força de la gent va guanyar a la repressió", apunten recordant la repressió policial, abans d'acabar amb un "Fins a la victòria sempre!".

Per la seva part, l'expresident català, Pere Aragonès, ha defensat l'"orgull de país inqüestionable" que suposa la fita, "com també ho és la responsabilitat". "Els aprenentatges són exigents. Som un poble capaç de fer grans coses. Les hem fet i les farem", ha piulat a la xarxa X. El Jovent Republicà, al seu temps, ha reivindicat que fa set anys van "plantar cara a la repressió de l'Estat espanyol". "Hi vam ser, hi som i hi tornarem a ser per guanyar l'embat definitiu", han piulat, abans d'acabar amb un "Ni oblit, ni perdó!".

La CUP demana reconstruir l'independentisme popular

Finalment, la diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha fet una crida a reconstruir un independentisme "popular i ampli de base" per impedir que els líders polítics tornin a fer-se enrere, i perquè "lideri la lluita social" en favor de la majoria. "Que qui capitanegi el procés sigui el poble", ha dit Estrada per després afegir que no pot tornar a passar que els líders posin per damunt "interessos partidistes". La diputada ha reivindicat que la independència és la forma "més viable i eficaç" per defensar els interessos de la majoria de la ciutadania.

Estrada també ha afegit que un dels aprenentatges de l'1-O és que era "mentida" que el procés seria un "trànsit plàcid" passant de la llei a la llei. Segons ha defensat, només és possible des d'una "ruptura democràtica". La diputada ha assenyalat que un dels "grans aprenentatges" és que no es pot deixar que les institucions "segrestin" la voluntat popular "ni delegar-los el procés d'empoderament". I s'ha referit al referèndum de l'1 d'octubre com "l'exercici de sobirania popular més important".