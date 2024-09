Puigdemont reivindica l'1-O en la commemoració del referèndum a Arenys: "Una gesta històrica no es pot esborrar"

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisat que "intentar fer política prescindint" de l'1-O és "faltar al principi de realitat". "No hi ha prou gomes d'esborrar per eliminar-lo i prescindir-ne quan ens plantegem el futur de la nostra nació", ha dit en un acte de commemoració del setè aniversari del referèndum organitzat pel Consell de la República a Arenys de Mar.

L'expresident hi ha intervingut telemàticament i ha reivindicat l'1-O com "una de les gestes més importants de la història contemporània" de Catalunya. Puigdemont també ha criticat que s'intenti "convertir" la Generalitat en una "gestoria d'encefalograma políticament pla". "Negar la pròpia història és negar-se a si mateix", ha assegurat.