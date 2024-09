El TJUE desestima el recurs de Puigdemont i Comín contra la decisió del Parlament Europeu de deixar-los sense escó el 2019 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha desestimat els recursos de l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín contra la decisió de l'aleshores president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, de deixar-los sense escó, i per tant no reconèixer-los la condició d'eurodiputats, després de les eleccions del maig de 2019 perquè no van jurar la Constitució espanyola. Aleshores, la Junta Electoral Central (JEC) no va incloure'ls en la llista de representants electes.

En la sentència, el tribunal assegura que l'Eurocambra no té marge per qüestionar la llista final d'eurodiputats que envia Espanya. En concret, el TJUE afirma que els tribunal espanyols tenen la competència exclusiva per controlar "l'exactitud" d'aquesta llista en base al dret de la UE i que, si hi ha una petició de prejudicials a Luxemburg, llavors el TJUE es pronunciarà sobre el cas en última instància. En aquest sentit, l'alt tribunal insta als de Junts a recórrer el cas primer per la via judicial espanyola i, en tot cas, que els tribunals preguntin al TJUE al respecte.

Cal recordar que el TJUE, la màxima instància de la justícia europea, va sentenciar el 2019 pel cas de l'escó d'Oriol Junqueras que no era necessari jurar la Constitució per ser eurodiputat. Després d'aquest veredicte, l'expresident de l'Eurocambra, David Sassoli, va acceptar els escons dels juntaires Comín i Puigdemont. Però en aquesta nova legislatura l'actual presidenta de la cambra comunitària, la conservadora Roberta Metsola, va tornar a denegar l'escó a l'exconseller de Salut.

El futur de Comín com a eurodiputat

El Parlament Europeu estava a l'espera d'aquesta resolució judicial per decidir sobre l'escó de Comín, que va ser escollit eurodiputat els passats comicis i encara no ha pogut accedir al seu escó. D'aquesta manera, la sentència del tribunal europeu deixa en l'aire el futur de l'exconseller de Salut.

Fins ara, l'Eurocambra ha tornat a seguir el criteri d'Espanya en aquesta legislatura. Tot i que el TJUE ja va dir que la condició d'eurodiputat s'adquireix pels vots dels ciutadans, la JEC no va incloure Comín a la llista definitiva d'eurodiputats perquè no va jurar la Constitució com exigeix la llei electoral espanyola. Per això, el Parlament Europeu ha negat l'escó al de Junts, que va quedar segon en les eleccions europees a Catalunya. Comín ho ha tornat a portar als tribunals de la UE demanant al TGUE que obligui la cambra a acceptar-lo cautelarment.