El jutge Llarena confirma que no aplica l'amnistia per malversació a Puigdemont, Comín i Puig

El magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha desestimat els recursos de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig contra la seva interlocutòria que va declarar no amnistiable el delicte de malversació de fons públics pel qual estan processats arran de l'1-O. Ara podran recórrer davant la Sala d'Apel·lacions de l'alt tribunal. També rebutja els recursos de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que havien reclamat al jutge que apliqués la norma als processats.

En una interlocutòria, l'instructor destaca que les al·legacions de Puigdemont, Comín i Puig no tenen cap fonament, en considerar que és la previsió literal de la llei d'amnistia la que obliga al pronunciament judicial que s'impugna. També apunta que la norma estableix l'exclusió de la seva aplicació a delictes de malversació en supòsits en què el subjecte actuï amb "el propòsit d'obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial", cosa que entén que concorre en el cas.

Llarena ressalta que el delicte hagués entrat a la norma si la llei hagués proclamat, sense restriccions, la concessió de la gràcia a tots els delictes de malversació comesos per promoure l'1-O. També si hagués limitat l'exclusió a casos d'enriquiment en el significat etimològic, és a dir, d'augment de riquesa. Pel jutge, els processats "van decidir carregar als fons públics aportats pels contribuents el cost" de l'1-O, aliè a les seves responsabilitats de Govern i a les competències de la Generalitat.

Les altres al·legacions

El jutge Llarena desestima també les al·legacions de les parts que es basen en el contingut del vot particular d'una magistrada, discrepant de la interlocutòria de la sala que va jutjar el Procés, que va coincidir amb Llarena a excloure la malversació de l'amnistia. Desestima també el recurs de Vox en què sol·licitava que no s'apliqués l'amnistia tampoc al delicte de desobediència. Alhora, dona la raó a la dirigent d'ERC Marta Rovira en un punt procedimental, en compartir que el sobreseïment de la seva causa per desobediència correspon a la sala, per la qual cosa estima el seu recurs i conclou el sumari respecte ella.