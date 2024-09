Puigdemont i Comín reben amb "sorpresa i preocupació" el revés del TJUE sobre el seu escó 

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller de Salut Toni Comín han rebut amb "sorpresa i preocupació" la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que ha desestimat els seus recursos contra la decisió de l'aleshores president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, de deixar-los sense escó després de les eleccions del maig de 2019 perquè no van jurar la Constitució espanyola.

En un comunicat, els juntaires alerten de les conseqüències que pot tenir la sentència del TJUE "perquè d'altres estats membres de la UE puguin imitar l'exemple d'Espanya i inventar requisits contraris als principis del dret europeu per subvertir el resultats electorals del seu país". Això, diuen, implica "un dany irreparable per a la democràcia europea", i no pot deixar indiferent "en un moment en què es constata un increment de les posicions autoritàries en diversos estats de la UE".

Puigdemont i Comín critiquen que el TJUE no hagi entrat en el fons de la qüestió, és a dir, saber si un estat pot posar requisits incompatibles amb el dret europeu per impedir que un eurodiputat electe pugui ser reconegut com a tal per part del Parlament Europeu. "Això és exactament el que va fer l'Estat quan va imposar —a través de la LOREG— que la promesa presencial de la constitució espanyola fos un requisit previ a la notificació davant del parlament de la llista on es determina quins són els eurodiputats elegits per part d'aquest estat", diuen.

També critiquen que el tribunal no hagi seguit l'opinió de l'advocat general del TJUE, que sí que va entrar en el fons de la qüestió i va criticar que Tajani posés en qüestió els resultats proclamats oficialment.



Una qüestió prejudicial

Comín i Puigdemont han anunciat que activaran la via per a presentar una qüestió prejudicial al TJUE perquè es posicioni sobre el fons de la qüestió. D'altra banda, la sentència també diu que poden presentar un recurs d'incompliment contra l'Estat espanyol, però assenyalen que aquesta via està reservada als estats membres de la Unió Europea i de la Comissió Europea.



L'independentisme trasllada el seu suport a Comín

Els representants polítics i d'organitzacions independentistes han mostrat el seu suport a Puigdemont i Comín arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha lamentat la decisió del TJUE i ha anunciat que seguiran "lluitant i persistint en tots els fronts per donar veu i vot al que diuen les urnes, i tal com ho diuen les urnes". Turull també ha volgut enviar "tota la força" a Comín, que podria veure perillar el seu escó al Parlament Europeu.

ERC ha lamentat en un comunicat que la justícia europea s'inhibeixi d'aplicar la doctrina Junqueras en el seu cas, una via "que va obrir Andreu Van den Eynde el 2019 i que va permetre que el TJUE deixés clar que la condició d'eurodiputat s'obté des de l'elecció a les urnes, al marge dels procediments interns de cada estat membre".

Cal recordar que el TJUE va sentenciar el 2019 pel cas de l'escó d'Oriol Junqueras que no era necessari jurar la Constitució per ser eurodiputat. Després d'aquest veredicte, l'expresident de l'Eurocambra, David Sassoli, va acceptar els escons dels juntaires Comín i Puigdemont. Però en aquesta nova legislatura l'actual presidenta de la cambra comunitària, la conservadora Roberta Metsola, va tornar a denegar l'escó a l'exconseller de Salut.



Per la seva banda, l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, ha fet una crida a treballar "perquè no es trepitgin els drets democràtics i la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes".

Les entitats independentistes d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana també han criticat la sentència del TJUE. El president d'Òmnium, Xavier Antich, s'ha volgut posar "al costat de Toni Comín i Carles Puigdemont" amb un missatge a X. "Cap jutge ni tribunal pot passar per sobre de la voluntat popular sortida de les urnes. Els catalans també tenim dret a escollir els nostres representants", ha sentenciat.

L'ANC, per la seva banda, ha denunciat que el TJUE vulnera els drets polítics de Puigdemont i Comín amb aquesta sentència. "Negar-los l'escó per no haver jurat la Constitució espanyola és una vulneració del dret de la UE fins i tot assenyalada pel mateix advocat general del TJUE" ha defensat.