Renovació i municipalisme, els dos grans eixos de l'equip de la candidatura de Junqueras per a dirigir ERC

El candidat a presidir ERC, Oriol Junqueras, ha presentat aquest dissabte a Barcelona la proposta d'equip de la nova Executiva permanent de la seva candidatura Militància Decidim al congrés del partit, que se celebrarà el 30 de novembre. Ho ha fet acompanyat d'Elisenda Alamany, que vol ocupar el càrrec de secretària general, i que juntament amb ell forma part d'un equip de 13 persones amb un clar accent "municipalista" que vol "empoderar les bases". 12 dels 13 components han estat o són regidors i alcaldes. I d'altra banda, s'ha volgut destacar l'eix de renovació que suposa que, menys Junqueras, la majoria de la candidatura no ha estat membre de la direcció d'ERC.

L'eurodiputada Diana Riba tindrà una presidència adjunta de nova creació, mentre que Oriol López i Arés Tubau estaràn al capdavant de dues secretaries generals adjuntes. Completen la proposta, per a les vicesecretaries generals Pau Morales, Isaac Albert, Norma Pujol, Laura Castel, Solés Carabasa, Santi Valls, Laura Pelay i Joan Plana. Els 18 noms que falten per ocupar les secretaries nacionals de la candidatura de Militància Decidim es donaran a conèixer les pròximes setmanes.

"És un projecte que vol ordenar el partit i tornar-lo a connectar amb el país i una aposta decidida per la renovació i la regeneració democràtica interna"

Segons els responsables de Militància Decidim, "el nostre projecte, amb el lideratge d'Oriol Junqueras, persegueix l'objectiu de tornar a fer el partit gran per poder tornar a guanyar. És un projecte que vol ordenar el partit i tornar-lo a connectar amb el país. És una aposta decidida per la renovació i la regeneració democràtica interna amb la voluntat de restaurar l'honestedat, la meritocràcia, la coherència, la credibilitat i la confiança per tornar a ser un partit gran, obert i plural, on l'activisme torni a formar part de l'ADN del partit i on el municipalisme sigui la base des d'on construir-ho tot".

L'acte de presentació s'ha realitzat al Parc Central de Nou

Barris, segons Junqueras amb la voluntat de visualitzar els valors que impregnen aquest barri que "encapçala a Barcelona les lluites que defensa ERC en favor de la justícia i la dignitat, un barri en què la normalització lingüística va ser una eina de promoció social de primer ordre, un barri de lluita i reivindicació en clau local i municipalista".

OriolJunqueras ha explicitat la voluntat de construir el present i el futur d'ERC, insistint en el missatge que "ens afirmem en la renovació que neix des de les bases i que emana del municipalisme, la veritable masia d'Esquerra Republicana". Un equip, en paraules d'Oriol Junqueras, "qualificat, que representa el millor esperit de la renovació juntament amb el coneixement de l'experiència, amb una identitat forta municipalista, tant metropolitana com rural, que també té experiènci parlamentària tant a Catalunya, com a l'Estat i a Europa".

"Aquest denominador comú municipalista és la garantia de fer un partit amb vocació de majories i en vocació de Govern, de fer un partit que des de l'esquerra torni a la centralitat política, per reconnectar amb la gent i el país", asseguren des de Militància Decidim.

La candidata a la Secretaria General, Elisenda Alamany, ha explicat que la candidatura de Militància Decidim és "la garantia per fer un partit més democràtic, que es governi des de les bases, des de la militància territorial i sectorial. Des de totes i cadascuna de les seccions locals i comarcals, arrelat al país".

Alamany ha insistit que volen posar el partit al servei dels municipis

"el nou equip de la permanent d'ERC s'ha forjat en la política municipal, en l'escolta i la incumbència directa dels patiments i aspiracions de la gent. Són electes locals forjats políticament des de la proximitat, l'empatia, i la vocació de servei".