Foment del Treball atorga la Medalla d’Honor a l’Empresari de l’Any a Àngel Simon en els XIII Premis Ferrer Salat

La patronal Foment del Treball ha distingit el president d’Agbar i vicepresident executiu de SUEZ, Àngel Simon, amb la Medalla d’Honor a l’Empresari de l’Any per "la seva defensa de la col·laboració públicoprivada i els esforços per garantir l’accés a l’aigua". Foment destaca també que Agbar ha garantit el subministrament d’aigua durant la pandèmia. El guardó premia la trajectòria professional de Simon i el seu lideratge al capdavant de la companyia i reconeix la posició d’Agbar "com un referent a nivell mundial de la gestió de l’aigua" en un context creixent de manca de recursos hídrics. Foment també ha premiat el director del Festival Jardins Pedralbes i Festival Mil·lenni, Martín Pérez Lombarte, amb la Medalla d’Honor a la Trajectòria Empresarial.

Simon, de 63 anys, és enginyer de Camins, Canals i Ports i ha exercit la seva professió en diferents companyies fins que el 1995 es va incorporar al Grup Agbar després d’ocupar la gerència de l’AMB. Al 1990, es va traslladar a Xile com a gerent general d’Aguas Andinas, una de les empreses de gestió d’aigua més grans de l’Amèrica Llatina, i al 2002 va passar a ocupar el càrrec de director general d’Aigües de Barcelona. El 2010 va assumir la presidència d’Agbar i des de 2013 ocupa la vicepresidència executiva de Suez.

"Hem aconseguit posicionar Barcelona com un hub mundial de l’aigua"

En el seu discurs, Àngel Simon ha fet partícips d’aquest reconeixement els treballadors i les treballadores del grup: "reconeix el treball de totes les persones que, durant sis generacions, en els 150 anys de trajectòria de la companyia, han anat construint Aigües de Barcelona fins a ser la que coneixem avui, amb la col·laboració publicoprivada al centre". Sobre el vincle de la companyia amb la ciutat de Barcelona, Àngel Simon ha assegurat que "la proposta de model de gestió de l’aigua del grup ha aconseguit posicionar Barcelona com un hub mundial de l’aigua" i que "hem de continuar treballant, conjuntament totes les parts, empreses i administracions, per recuperar l’impuls d’un projecte il·lusionant que ha estat present en els millors moments de la història de la nostra ciutat".

Pel que fa a la situació de reconstrucció després de la pandèmia, Àngel Simon ha posat en valor el paper de les empreses: "Les empreses del nostre sector hem treballat, i continuarem treballant, per donar resposta a aquesta crisi, plenament compromeses i implicades per generar solucions concretes en el marc dels fons europeus". També ha recordat que "durant la pandèmia l’aigua ha tingut un paper essencial", un servei la continuïtat del qual ha estat garantida en tot moment, i s’han reforçat les mesures per als col·lectius vulnerables.



De Martín Pérez Lombate, Foment subratlla el seu compromís durant més de 30 anys amb la cultura i la música en directe i pel seu lideratge al capdavant de la seva empresa, Concert Studio, fundada el 1997 i amb la qual ha gestionat gires d’artistes com Sting, Mariah Carey, Julio Iglesias, Charles Aznavour i Els Tres Tenors. A més, la patronal recorda que és impulsor del Festival del Mil•leni, amb una mitjana de 50.000 espectadors cada any i del Festival Jardins de Pedralbes.



Simon i Pérez Lombarte han rebut les medalles aquest dilluns en un acte a la seu de Foment del Treball en el marc de la tretzena edició dels premis anuals que reten homenatge a l’empresari i economista Carles Ferrer Salat. Hi han participat la vicepresidenta quarta del Govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera Rodríguez; el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès i el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres autoritats.

Els Premis Ferrer Salat també han distingit la tasca de diverses empreses i empresaris durant l’últim any o al llarg de la seva trajectòria. Han reconegut la Fundació Superacció per la seva tasca de compromís social; Iberboard per la seva aposta en innovació; Epson per la seva responsabilitat amb el medi ambient; Frit Ravich per la seva estratègia d’internacionalització; Mercabarna per les seves polítiques d’igualtat i a PICVISA com a Pime de l’Any.