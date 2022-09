Forcadell i Puigdemont intervindran a la manifestació de l'1-O que vol unir "totes les ànimes de l'independentisme"

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont intervindran a l'acte polític de la manifestació de l'1 d'octubre per reivindicar el referèndum de fa cinc anys. Es tractarà d'un acte que vol unir "totes les ànimes de l'independentisme". La convocatòria per a les 17h a l'Arc del Triomf té per lema: Defensem l'1 d'octubre. Guanyem la independència i està organitzada pel Consell de la República, ANC, Òmnium, AMI i la Intersindical. Les entitats donen per fet l'assistència de representants d'ERC, Junts i la CUP.



El membre del Consell de la República Antoni Castellà ha defensat que és un acte "transversal i unitari" que no entra en els mecanismes per aconseguir la independència. Castellà ha reivindicat que l'1-O va ser un "referèndum legal" convocat pel Govern a través d'una llei aprovada al Parlament. També ha destacat que l'estratègia de la ciutadania va passar per sobre de l'estratègia de la violència de l'Estat espanyol.



La convocatòria vol remarcar el paper de la ciutadania en l'1-O

Per la seva banda, el vicepresident de l'ANC, Jordi Pesarrodona, ha posat l'accent en el fet que sense la ciutadania no s'hagués pogut fer el referèndum. I, per això, ha explicat que l'acte de l'1 d'octubre està destinat perquè la ciutadania sigui "la gran protagonista". I una mostra d'això, segons ha dit, que els representants de les entitats i institucions es col·locaran als laterals per donar importància a la societat civil.



"El referèndum és legítim i vinculant. L'1 d'octubre es va votar i es va guanyar i volem donar el màxim protagonisme a la gent que ho va fer possible", ha resumit. El president de l'AMI, Jordi Gaseni, ha explicat que l'acte vol tenir "totes les ànimes de l'independentisme". En aquest context, ha revelat que l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell obrirà l'acte polític de la concentració i que l'expresident de la Generalitat i president del Consell de la República, Carles Puigdemont, serà l'encarregat de tancar-lo.



El representant de la Intersindical Sergi Perelló ha afirmat que l'acte vol que es visibilitzi el màxim de societat organitzada i que s'obrirà una pàgina web per recollir adhesions. Així mateix, ha animat la ciutadania a descarregar-se els materials de la manifestació per fer-ne difusió.

Conviden els partits a participar

Per la seva banda, la vicepresidenta d'Òmnium, Marina Gay, s'ha referit a l'1-O com "l'acte de desobediència civil més massiu d'Europa dels últims anys". I també ha destacat que va ser possible per la confluència de tots els sectors. "El caràcter transversal és d'on prové la força. L'1 d'octubre és un patrimoni col·lectiu i és de tots. I no el podem malmetre perquè volem guanyar", ha conclòs.



A diferència del que va passar a la manifestació de la Diada amb l'absència destacada d'ERC, del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i dels seus consellers, aquesta vegada els organitzadors donen per fet que hi participaran representants dels partits independentistes amb representació al Parlament. Així ho asseguren després de les converses que hi han mantingut tot i que no tenen una resposta oficial. Castellà ha deixat clar que s'han convidat tots els partits que comparteixen la idea del dret a decidir, també els Comuns.