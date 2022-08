Fortes tempestes al Camp de Tarragona, amb calamarsa i una mànega d'aigua

Els Bombers han hagut de fer una desena de sortides aquest dimarts a causa de l'aiguat que ha caigut al Camp de Tarragona. La pluja ha començat a mig matí al Baix Camp i s'ha desplaçat cap al Tarragonès i Alt Camp, on ha plogut amb intensitat. Tot i això no hi ha hagut incidències greus.



El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent, alertant de la possibilitat de pedra, ratxes de vent fortes i esclafits o tornados. També ha informat que a Torredembarra (Tarragonès) han caigut 30 l/m2 en 30 minuts.

Algunes platges han penjat la bandera vermella degut a la tempesta

Una de les sortides més destacades ha estat al Teatre Bartrina de Reus, on una dotació dels Bombers ha hagut d'intervenir ja que a l'edifici hi entrava aigua. A banda, també han hagut d'actuar en algun local inundat. Protecció Civil també ha informat que a causa de la tempesta moltes platges del litoral tarragoní han penjat la bandera vermella.



Paral·lelament, davant la costa de Miami Platja (Mont-roig del Camp) s'ha format una mànega d'aigua que han compartit alguns veïns a través de les xarxes socials. També ha caigut calamarsa en alguns punts, com Reus o Tarragona.

Pel que fa a afectació a carreteres, el Servei Català de Trànsit ha informat que a l'AP-7 s'han format retencions de fins a deu quilòmetres i ha demanat precaució causa dels bassals d'aigua que s'han generat.