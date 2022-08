Focs artificials i correfocs s'han ajornat per l'elevat risc d'incendi

El cap de setmana amb més festes majors arreu de Catalunya ha coincidit amb un episodi molt intens de calor i el nivell 3 del pla Alfa activat per l'alt risc d'incendi a gran part del territori. Això ha provocat que alguns municipis s'hagin vist obligats a ajornar focs artificials i correfocs. Un d'ells ha estat Cubelles. "La decisió ens ha deixat molt aixafats", lamenta la regidora d'Ensenyament i Cultura de Cubelles, Ester Soler, en declaracions a l'ACN. Justament el nivell 3 d'alerta per incendis ha caigut aquest dilluns i, per tant, ja es poden tornar a celebrar els espectacles pirotècnics.

Ara bé, aquest municipi del Garraf no és l'únic i des del juny hi ha hagut diversos pobles afectats. El sector pirotècnic assegura que es tracta d'un estiu inèdit, ja que "per primera vegada" han hagut de posposar diversos castells de focs pel risc d'incendi. El nivell 3 del pla Alfa implica que totes les activitats que comportin l'ús de foc queden automàticament suspeses. En el cas del nivell 2, la decisió de tirar endavant o no els actes amb pirotècnia depèn de cada consistori.

"La majoria d'ajuntaments opten per ajornar-los. Nosaltres ja hem fet la fabricació de l'espectacle i ens és igual si el fem el dia 15 o el 20", admet a l'ACN el responsable de la Pirotècnica Igual, Marc Igual, que recalca que en aquest aspecte les empreses no tenen pèrdues. "El problema arriba quan l'espectacle ja està muntat, com ens ha passat a diversos llocs. Això ja té un cost", lamenta.

El sector de la pirotècnia celebra que enguany ja registra un nivell d'activitat superior al del 2019

Ara bé, Igual també adverteix que ajornar els castells de focs implica que hi ha diverses instal·lacions amb elements pirotècnics que s'han de tornar a guardar en un magatzem. "Vas acumulant espectacles i a nosaltres el que ens interessa és anar-los traient, perquè no els podem tenir un any guardats", detalla el responsable de l'empresa. Malgrat tot, el sector celebra que enguany ja registra un nivell d'activitat superior al del 2019, abans de la pandèmia.

El risc d'incendi, cada vegada més habitual

Les d'aquest cap de setmana no han estat les primeres cancel·lacions de focs artificials que hi ha hagut durant l'estiu. Durant el juliol es van veure obligats a anul·lar espectacles pirotècnics arran de les altes temperatures municipis com Sant Fruitós de Bages, Esparreguera, Sant Vicenç de Castellet, Súria, Calafell, Moja o Sant Jaume de Llierca, entre altres.



"Algun alcalde ja m'ha dit que estan mirant de fer els castells de focs a les festes d'hivern, perquè cada vegada més es troben que han de cancel·lar per risc d'incendi", relata Igual. A Cubelles, de fet, el 2021 també van haver d'ajornar els actes amb pirotècnia per les temperatures elevades, de manera que enguany és el segon any consecutiu que no poden fer els focs en les dates habituals. "Potser el que hauríem de fer l'any que ve la comissió de festes és plantejar-nos que a l'estiu els focs no es poden fer", admet la regidora de Cubelles.

Quarta activació del pla Alfa

Els Agents Rurals van activar aquest dissabte el nivell 3 del pla Alfa a 249 municipis i 23 comarques. Es tracta del nivell màxim del pla i implica un risc extrem de perill d'incendi. Per aquest motiu es restringeixen tota mena d'activitats susceptibles de provocar foc, com l'ús de barbacoes en les àrees de lleure o determinades activitats agrícoles. Tot plegat mentre aquests dies a Catalunya s'estan registrant temperatures molt altes, al voltant dels 40ºC, i humitats relatives molt baixes, que no es recuperen durant la nit.



El d'aquest cap de setmana ha estat el segon dispositiu més important de l'estiu per l'alt risc d'incendi després del de mitjans de juliol, que va afectar 357 municipis de 27 comarques. En total, durant els últims mesos el pla Alfa s'ha activat quatre vegades (una al juny, dues al juliol i una a l'agost), acumulant 21 dies.