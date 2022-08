Les altes temperatures reactiven les restricción el cap de setmana amb l'alerta màxima per risc d'incendi a 249 municipis

Interior estén l'alerta per risc d'incendi i altes temperatures, que a partir de dissabte ja no només afectarà als 44 municipis en què les mesures preventives estan vigents hores d'ara, sinó la major part del territori català. En concret, i davant de l'increment del perill d'incendi forestal, el Cos d'Agents Rurals activarà aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa a 249 municipis de 23 comarques i es tancarà l'accés a 8 massissos: Montsant, Montserrat, Garraf-Foix, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montmell, Prades, Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix. De fet, aquest divendres ja s'ha restringit l'accés al Parc Natural de la Serra de Montsant pel pic de calor i l'alt risc d'incendi. Interior fa una crida a la ciutadania per extremar les precaucions davant d'un episodi "excepcional" de risc d'incendi.

Davant d'aquest situació, Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest migdia en fase d'alerta el Pla d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). A més, es manté un avís de risc per temperatures màximes extremes divendres i dissabte a moltes comarques catalanes.



Des de la mitjanit passada el Pla Alfa està activat al nivell 3, el màxim del pla operatiu, per extrem perill d'incendi forestal al sud de Lleida i a l'interior de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. L'alerta afecta ara mateix a 44 municipis de 6 comarques, però s'ampliarà fins a 249 a partir de dissabte.

El nivell 3 del Pla Alfa implica que no es pot fer cap activitat amb risc d'incendi forestal i queden aturats els treballs als boscos i la caça en els municipis afectats. S'han suspès a les comarques de ponent, Tarragona i Ebre, 863 autoritzacions que havien estat concedides per aquest divendres.

Dos Agents Rurals col·loquen un cartell informatiu a l'accés al Parc Natural de la Serra de Montsant des de la Cartoixa d'Escaladei. — Eloi Tost / Núria Torres / ACN

El punt àlgid: al llarg de dissabte i fins diumenge

L'episodi, que tindrà el seu punt àlgid al llarg del dissabte i durarà fins diumenge, està motivat perquè es preveuen altes temperatures -de l'entorn dels 40ºC- i humitats relatives baixes al litoral i prelitoral de Barcelona, Tarragona i Terres de l'Ebre. A més a més, hi ha previsió de tempestes seques a aquesta mateixa zona al vespre de dissabte i matinada de diumenge. Al llarg de diumenge la situació de temperatures altes i humitats relatives baixes es mantindrà.

Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aquest divendres i demà dissabte s'intensifiquen les temperatures màximes extremes de manera generalitzada arreu del territori. Aquest divendres es preveu una pujada de temperatures important i entrada de vent de sud-oest, que provocarà la pujada de les temperatures a les comarques del nord-est.



Pel que fa a dissabte, es preveu l'entrada de vent de ponent i un augment de la temperatura a la zona de Ponent i Terres de l'Ebre. Durant aquest episodi els valors d'humitat es preveuen molt baixos degut a aquest vent d'oest que afectarà a tot l'interior de Catalunya, i que arribarà molt sec i reescalfat.

El cos d'Agents Rurals recorda que el 90% dels incendis forestals són conseqüència de l'activitat humana, sigui per imprudències, accidents o inclús per intencionalitat. I demana tenir present que està totalment prohibit fer foc de qualsevol mena, en zones forestals i el seu entorn, així com llençar burilles des del vehicle.



Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat obriran tots els parcs de bombers voluntaris i es reforçarà el personal de tres parcs funcionaris de la majoria de regions d'emergències. També es reforçaran els comandaments i el personal del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) i del Grup Operatiu de Suport (GROS), així com també el personal TEOC a les Sales de coordinació territorial i Sala central de Bombers (SCB).