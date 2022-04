Emmanuel Macron i Marine Le Pen tornaran a enfrontar-se a la segona volta de les eleccions presidencials franceses, com ja va passar als comicis del 2017. El president gal va rebre el 27,6% dels sufragis a la primera volta, celebrada aquest diumenge, mentre que la dirigent d'extrema dreta va quedar-se en el 23,4%. En tercera posició va situar-se el candidat d'esquerres, Jean-Luc Mélenchon, amb el 21,95% dels sufragis.



Més enllà de l'enfonsament dels partits tradicionals -la dreta gaullista representada per Valérie Pecresse va rebre només el 4,79% de les paperetes, mentre que la candidata del Partit Socialista francès, Anne Hidalgo, va obtenir un pírric 1,74% dels vots-, si posem el focus a la Catalunya Nord, es confirma el territori com a feu de l'extrema dreta. Marine Le Pen s'hi va tornar a imposar, com ja havia fet el 2017, però és que a més a més si hi sumem els vots de l'ultradreta Éric Zemmour, aquest espai polític supera amb claredat el 40% dels vots emesos al departament nord-català.

En concret, Le Pen va aconseguir el 32,74% dels sufragis al departament dels Pirineus Orientals, mentre que Zemmour hi va afegir el 9,23%. Entre els dos, gairebé el 42% dels vots emesos. El president Macron va quedar en segon lloc, amb un suport del 20,54%, ben a prop de Mélenchon, que obtenir-hi el 19,2%. Tot plegat confirma que la Catalunya Nord és un dels feus de l'extrema dreta, ja des de fa uns anys. De fet, Reagrupament Nacional, el partit de Le Pen, governa la capital del territori, Perpinyà, a través de Louis Alliot, vicepresident de la formació, exparella de Le Pen i batlle de la ciutat des de l'estiu del 2020.