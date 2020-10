El Frontball vol arrelar a Barcelona

L’any 2018 Barcelona va acollir el campionat del món de pilota basca, l’esdeveniment més important d’aquesta disciplina esportiva. Pràcticament cent anys després del seu esclat de popularitat a la capital catalana, la cita mundialista va constatar que la pilota pot omplir pavellons gràcies a la seva espectacularitat però que la seva base de practicants és minsa i necessita una bona revifada. Agustí Brugués, president de la Federació Catalana de Pilota, augurava llavors que el mundial seria "una empenta a l’hora de difondre la pilota i donar-la a conèixer entre potencials patrocinadors a nivell econòmic, així com un al·licient perquè els nanos piquin a la nostra porta amb ganes de provar l’esport".



Dos anys després la Federació continua impulsant iniciatives per propagar la pràctica de la pilota a la ciutat, ja sigui amb l’espai d’entrenament a Bac de Roda, amb l’escola de Frontennis o amb el Frontball. Aquesta darrera disciplina és la principal novetat al nostre país després del mundial. L’estiu passat es va celebrar el primer Campionat de Catalunya de Frontball i aquest cap de setmana es disputarà la segona edició a les instal·lacions del Club Natació Barcelona amb prop de 40 jugadors inscrits.

La Federació Catalana de Pilota intenta revifar l'esport amb l'organització d'esdeveniments, com ara el campionat del món de pilota basca de fa dos anys

Entre ells hi havia prevista la presència dels germans Sentandreu, exjugadors professionals de pilota valenciana que pretenien venir Barcelona per tastar aquesta disciplina, com també han fet altres jugadors del País Valencià. Les restriccions per la Covid ho impediran. Prèviament Ricard Sentandreu explicava: "Ens ha cridat l’atenció perquè a València no hi ha campionats d’aquesta modalitat, que és apte per a tots els públics. Es juga amb una pilota menys pesada i en un terreny de joc més petit, cosa que ajuda que sigui una disciplina ideal per introduir-se a la pilota".



El Frontball es pot practicar en qualsevol frontó i té un altre punt fort a l’hora d’afavorir l’entrada de nous practicants respecte a les modalitats tradicionals de pilota basca i de pilota valenciana: "Un element clau és que no cal preparar-se les mans. En les modalitats tradicionals els jugadors poden estar una hora posant a punt les mans per poder competir i això és un hàndicap evident per què hi hagi més jugadors". Sentandreu situa el Frontball entre les modalitats recreatives d’aquest esport: "És molt similar al One Wall, que és la disciplina que s’intenta potenciar al País Valencià. Allà també tenim altres modalitats recreatives com el frare, la pilota grossa o el màdel, amb facilitat per arribar a tots els públics tal com fa el Frontball".

Ricard Sentandreu, que també ha tirat endavant projectes periodístics vinculats a aquest esport com Pilotaviu, és un gran impulsor del màdel, la modalitat esportiva que porta la pilota a les pistes de pàdel. Les restriccions arran de la Covid-19 impediran que dissabte el presenti a Barcelona tal com estava previst inicialment: "Volem introduir la pràctica del màdel a Catalunya per estrènyer llaços entre catalans i valencians. Ho farem més enda-vant, però és una llàstima, perquè teníem ganes de presentar-lo a la Barceloneta, el barri d'un esport únic com el Takatà".

El 'Frontball', la disciplina que vol liderar la pilota

Un dels punts forts de la pilota, sens dubte, és aquesta varietat de disciplines. En funció del territori, de l’espai de joc, de la tradició o del material disponible hi ha desenes de modalitats de pilota diferents, totes elles singulars i atractives per un o altre motiu. Malgrat això, les Federacions Internacionals intenten concentrar el pes mediàtic del seu esport en poques disciplines per fer-les més fortes i més entenedores per als aficionats. En aquest sentit, l’aposta de la Federació Internacional de Pilota Basca (FIPV) per fer créixer l’esport arreu del món passa pel Frontball, la modalitat que a llarg termini tindria més opcions de formar part del programa d’uns Jocs Olímpics pel seu potencial creixement arreu i la seva reglamentació assequible.

Segons la Federació Internacional de Pilota Basca, el Frontball "té unes característiques intrínseques que la fan idònia per penetrar a la societat i en l’àmbit escolar"

La FIPV assegura que el Frontball "té unes característiques intrínseques que la fan idònia per penetrar a la societat i en l’àmbit escolar" i ha traçat un pla per fomentar-lo en els propers anys que inclou campanyes de promoció, de formació i una estructura de competicions més fortes. A més, la FIPV té per objectiu fer-se present a la societat i especialment entre els més joves a través de la rehabilitació d’espais urbans per a la pràctica del Frontball i entrar a formar part de l’auge dels esports urbans, amb accions complementàries en el món dels grafits o fins i tot amb un videojoc específic per promoure les normes i els punts forts de l’esport.