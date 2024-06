"El que frustra com a aprenent de català és que no trobis recursos"

Andreu Monfà és un dels impulsors d'Easy Catalan, un projecte que va començar com un canal de YouTube on es publiquen vídeos per a aprenents de català. Després d'aconseguir 25.000 subscriptors, el projecte ha anat creixent i s'ha professionalitzat. Conversem amb Andreu Monfà dins del cicle 'Gent Viral', dedicada a joves creadors de contingut en català, una iniciativa de 'Públic' amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

En què consisteixen els vídeos d'Easy Catalan?

Easy Catalan forma part d'una xarxa més àmplia que es diu Easy Languages. Per tant, el mateix contingut que fem nosaltres es pot trobar en altres llengües de tot el món, no només europees, sinó també fins i tot suahili o coreà. I la idea del projecte és fer entrevistes al carrer sobre temes del dia a dia. Temes com ara, què has esmorzat aquest matí o quins plans tens per al cap de setmana o, per exemple, ara amb les eleccions europees hem fet un vídeo preguntant a la gent si se senten ciutadans europeus, cap on creuen que hauria d'anar la Unió Europea.

Quina diferència hi ha entre els vostres vídeos i les classes oficials?



L'aprenent pot sentir diferents maneres de parlar, diferents accents, diferents maneres de pronunciar, d'expressar-se, perquè no passi allò típic que quan aprens una llengua, sobretot si fas un curs, t'acostumes molt a la manera com s'expressa el teu professor o professora i després vas al país en qüestió i tens la sensació de no entendre res perquè, cadascú parla de manera diferent.

Fem vídeos d'entrevistes d'entre 10 i 15 minuts i uns altres que en diem super-easy, que són més explicatius sobre qüestions de gramàtica o de vocabulari. A més, no només fem vídeos a Barcelona, ens agrada moure'ns pels diferents territoris, des de Girona fins a Amposta, passant per Lleida, Manresa, però també hem anat a Mallorca, hem anat a Perpinyà, hem gravat des del País Valencià... La idea també és mostrar la varietat dialectal.

Teniu 25.000 subscriptors a YouTube. Quin és l'èxit d'Easy Catalan?



Jo crec que l'èxit d'Easy Catalan és el fet de poder arribar a persones que no tenen els recursos, sigui de temps, sigui logístic, sigui econòmic, per apuntar-se a un curs de català. El que fem nosaltres no és un curs pròpiament, no és un ensenyament formal de la llengua, però sí que és un complement que, a més a més, és entretingut. És un format desenfadat en què mostrem la llengua col·loquial, la llengua del carrer, parlem molt de tu a tu. Jo crec que l'èxit d'Easy Catalan és poder arribar a totes les persones que potser no tenen un casal català, una universitat a l'estranger o gent que per horaris no pot fer un curs i, per tant, té al seu abast contingut de qualitat.

És fàcil aprendre català per a aquells que arriben de fora?



Depèn, perquè tots aquells que ja parteixen d'una llengua romànica tenen un avantatge important, sobretot els que ja saben castellà. Hi ha molta gent que ens segueix des de la resta de l'Estat i d'altra que ens segueix des de Llatinoamèrica. Ells tenen una facilitat afegida en comparació amb els de països eslaus. La dificultat és la falta de recursos. Quan vam començar nosaltres el 2019, abans de la pandèmia, hi havia molta menys oferta i encara menys adreçada als aprenents de català. Ara, hi ha molts creadors de contingut en català.

Heu notat si hi ha hagut un augment o una reducció de la voluntat dels estrangers d'aprendre català?



Hem notat un augment, acompanyat del creixement del nostre projecte. Per exemple, des de la nova legislació que hi ha a Andorra sobre els requisits lingüístics per renovar la residència, hem observat un petit augment de públic andorrà. Ara que portem cinc anys, creiem que el projecte s'està consolidant, ha arribat un punt que ja és prou conegut entre la comunitat.

Vosaltres vau començar abans de la pandèmia i després del 2020 el nombre de creadors de contingut es va multiplicar. Això us va ajudar o us va perjudicar?



Perjudicar en cap cas. Jo crec que ajudar, perquè si tu com a aprenent veus que tens recursos diversos, entre els quals pots remenar, pots triar i veure quin t'agrada més, això també n'augmenta la motivació. El que frustra com a aprenent d'una llengua és que no trobis material. A més, hem pogut fer col·laboracions amb altres creadors de contingut i això és una retroalimentació, és una oportunitat. En cap cas és un desavantatge.

En quin moment decidiu fer un pòdcast?



Va començar Easy German, que són els impulsors de tot aquest projecte i vam decidir sumar-nos-hi. Ens hi vam llançar, amb els pocs recursos que teníem i ara ja portem uns 120 episodis.

Quins projectes teniu de cara al futur?



Volem consolidar el projecte, fer que ens coneguin més. Volem ser com una casa per a tots els aprenents de català, d'aquí i d'arreu. Continuar fent vídeos, fer-los millor encara, continuar el pòdcast i fer-lo adreçat als que comencen de zero. També continuar oferint classes, continuar amb el campus d'estiu i fer-ne un projecte consolidat i que sigui econòmicament sostenible.

*Aquí puedes leer la entrevista a Andreu Monfà en castellano.