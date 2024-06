Andreu Monfà: "Lo que frustra como estudiante de catalán es no encontrar recursos"

¿En qué consisten los vídeos de Easy Catalan?

Easy Catalan forma parte de una red más amplia que se llama Easy Languages. Por lo tanto, el mismo contenido que hacemos nosotros se puede encontrar en otras lenguas de todo el mundo, no solo europeas, sino también incluso suahili o coreano. Y la idea del proyecto es hacer entrevistas en la calle sobre temas del día a día. Temas como qué has desayunado esta mañana o qué planes tienes para el fin de semana o, por ejemplo, ahora con las elecciones europeas hemos hecho un vídeo preguntando a la gente si se sienten ciudadanos europeos, hacia donde creen tendría que ir la Unión Europea.

¿Qué diferencia hay entre vuestros videos y las clases oficiales?



El que está aprendiendo puede escuchar diferentes maneras de hablar, diferentes acentos, diferentes maneras de pronunciar, de expresarse, para que no pase aquello típico que cuando aprendes una lengua, sobre todo si haces un curso, te acostumbras mucho a la manera como se expresa tu profesor o profesora y después vas al país en cuestión y tienes la sensación de no entender nada porque cada uno habla de manera diferente.

Hacemos vídeos de entrevistas de entre 10 y 15 minutos y otros a los que llamamos super-easy, que son más explicativos sobre cuestiones de gramática o de vocabulario. Además, no solo hacemos vídeos en Barcelona, nos gusta movernos por los diferentes territorios, desde Girona hasta Amposta, pasando por Lleida, Manresa, pero también hemos ido a Mallorca, hemos ido a Perpinyà, hemos grabado desde el País Valencià... La idea también es mostrar la variedad dialectal.

Tenéis 25.000 subscriptores en YouTube. ¿Cuál es el éxito de Easy Catalan?



"Mostramos la lengua coloquial, la lengua de la calle"

Yo creo que el éxito de Easy Catalan es el hecho de poder llegar a personas que no tienen los recursos, sea de tiempo, sea logístico, sea económico, para apuntarse a un curso de catalán. Lo que hacemos nosotros no es un curso propiamente, no es una enseñanza formal de la lengua, pero sí que es un complemento que, además, es entretenido. Es un formato desenfadado en que mostramos la lengua coloquial, la lengua de la calle. Yo creo que el éxito de Easy Catalan es poder llegar a todas las personas que quizás no tienen un casal catalán, una universidad en el extranjero o gente que por horarios no puede hacer un curso y, por lo tanto, tiene a su alcance contenido de calidad.

¿Es fácil aprender catalán para aquellos que llegan de fuera?



Depende, porque todos aquellos que ya parten de una lengua románica tienen una ventaja importante, sobre todo los que ya saben castellano. Hay mucha gente que nos sigue desde el resto del Estado y de otra que nos sigue desde Latinoamérica. Ellos tienen una facilidad añadida en comparación con los de países eslavos. La dificultad es la falta de recursos. Cuando empezamos en 2019, antes de la pandemia, había mucha menos oferta y todavía menos dirigida a los aprendices de catalán. Ahora, hay muchos creadores de contenido en catalán.

¿Habéis notado si ha habido un aumento o una reducción de la voluntad de los extranjeros de aprender catalán?



Hemos notado un aumento, acompañado del crecimiento de nuestro proyecto. Por ejemplo, desde la nueva legislación que hay en Andorra sobre los requisitos lingüísticos para renovar la residencia, hemos observado un pequeño aumento de público andorrano. Ahora que llevamos cinco años, creemos que el proyecto se está consolidando, ha llegado un punto que ya es bastante conocido entre la comunidad.

Vosotros empezasteis antes de la pandemia y pasado el 2020, el número de creadores de contenido se multiplicó. ¿Esto os ayudó u os perjudicó?



"Hemos podido hacer colaboraciones con otros creadores de contenido y esto es una oportunidad"

Perjudicar en ningún caso. Yo creo que ayudar, porque si tú como estudiante ves que tienes recursos diversos, entre los cuales puedes elegir y ver cuál te gusta más, esto también aumenta la motivación. Lo que frustra como aprendiz de una lengua es que no encuentres material. Además, hemos podido hacer colaboraciones con otros creadores de contenido y esto es una retroalimentación, es una oportunidad. En ningún caso es una desventaja.

¿En qué momento decidís hacer un pódcast?



Empezó Easy German, que son los impulsores de todo este proyecto y decidimos sumarnos. Nos lanzamos con los pocos recursos que teníamos y ahora ya llevamos unos 120 episodios.

¿Qué proyectos de futuro tenéis?



Queremos consolidar el proyecto, hacer que nos conozcan más. Queremos ser como una casa para todos los aprendices de catalán, de aquí y de todas partes. Continuar haciendo vídeos, hacerlos mejor todavía, continuar el pódcast y hacerlo dirigido a los que empiezan de cero. También continuar ofreciendo clases, continuar con el campus de verano y hacer un proyecto consolidado y que sea económicamente sostenible.

*Aquí pots llegir l'entrevista a Andreu Monfà en català.