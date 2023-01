La Fundació Irla es reimpulsa obrint una nova etapa i estrenant logotip

La Fundació Josep Irla obre una nova etapa, coincidint amb el seu 25è aniversari, on presenta una renovació de la seva imatge visual i té l'objectiu, entre d'altres, de "fermar l'hegemonia del catalanisme d'esquerres". Sota la marca de Fundació Irla, l'entitat vinculada a Esquerra Republicana de Catalunya es reimpulsa amb l'ànim de donar més "solidesa al projecte d'una República Catalana independent dins de la Unió Europea i lliurar la batalla de les idees en defensa de la llibertat i la igualtat democràtiques".

Així ho ha explicat aquest divendres al matí en roda de premsa el president de la fundació, Joan Manuel Tresserras, qui ha comentat que la política retrocedeix davant l'economia i s'imposa la "lògica capital", alhora que existeix una "degradació de la política entre les classes populars" que afavoreix la dreta.

Per aquest motiu, la Fundació Irla, establert com un ens del think tank republicà català, reivindica "la política democràtica compromesa amb l'emancipació social i la sobirania nacional", i centrarà els seus esforços en "fermar l'hegemonia d'esquerres" i independentista, segons ha explicat el director acadèmic de l'entitat, Lluís Pérez, també present davant la premsa.

"Pensem que cal dotar la proposta d'una Catalunya independent de contingut i de profunditat política i teòrica i lliurar la batalla de les idees en el camp de la memòria, de la defensa de la llibertat i de la igualtat democràtiques", ha afegit Pérez.

Nova marca i logotip per estendre el pensament republicà

A partir d'ara, la Fundació Josep Irla es vol donar a conèixer sota la marca simplificada de Fundació Irla, donant més importància a un cognom abastament conegut a nivell nacional i internacional per la rellevància del personatge. El nou logotip de l'entitat s'inspira en el perfil del rostre de la Marianne, un símbol de la República Francesa i icona molt utilitzada pel republicanisme també a Catalunya. "L'actualització de logotip passava per simplificar-lo i per combinar tradició i modernitat", ha explicat Josep Vall, director executiu de la fundació.