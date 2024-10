La Fundació Pasqual Maragall confirma la fiabilitat d'una eina per mesurar la gravetat de l'Alzheimer

La Fundació Pasqual Maragall ha demostrat la fiabilitat de l'escala centiloide per mesurar les plaques d'amiloide, una de les principals característiques de la malaltia de l'Alzheimer. L'estudi ha establert les bases perquè l'Agència Europea de Medicaments (EMA) consideri aquesta mètrica com un biomarcador vàlid i sòlid de l'acumulació de plaques de proteïna amiloide al cervell.

El treball millora la precisió diagnòstica, particularment en l'avaluació de casos equívocs. L'han liderat el Grup de Recerca en Neuroimatge del Barcelonabeta Brain Research Center (BBRC), en col·laboració amb el consorci AMYPAD (Amyloid Imaging to Prevent Alzheimer's Disease). S'ha realitzat en múltiples centres clínics, i ha estat publicat a la revista Alzheimer's and Dementia, com ha detallat la fundació.

Mahnaz Shekari, primera autora de la publicació, explica que han "demostrat la precisió de la mètrica centiloide en pacients de clíniques de memòria, establint-la com un biomarcador fiable per al diagnòstic i seguiment de la malaltia d'Alzheimer". "A més, es proporciona una guia completa i fàcil de seguir per utilitzar aquesta mètrica en la quantificació dels PETs d'amiloide, fent-la accessible tant a equips clínics com a investigadors", afegeix la investigadora al BBRC.

El Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP) de l'EMA ha reconegut la unitat centiloide com una mesura universal sensible i robusta de la càrrega amiloide global al cervell. Això permet fer comparacions coherents de les exploracions per PET d'amiloide entre diferents traçadors i procediments. La Qualificació de metodologies noves per al desenvolupament de medicaments introduïda per l'EMA el 2008 certifica l'acceptabilitat de mètodes de desenvolupament innovadors per a un ús específic en recerca, desenvolupament o pràctica clínica.

"La resolució emesa pel Comitè de Medicaments d'Ús Humà de l'EMA és un assoliment increïble per a l'equip", assegura David Vállez, director de la Plataforma de Neuroimatge del centre i anterior gestor de dades i investigador en AMYPAD. "Aquest suport valida la fiabilitat i aplicabilitat del mètode centiloide en l'àmbit clínic, un aspecte clau tenint en compte l'evolució dels assajos clínics i l'esperada arribada de teràpies modificadores de la malaltia", explica.

Una mesura universal per a la pràctica clínica

Els resultats d'aquest estudi no només podrien beneficiar a equips clínics, sinó que també serien molt avantatjosos per a les persones amb malaltia d'Alzheimer sotmeses a tractaments farmacològics contra l'amiloide. "La mètrica quantitativa centiloide millora la precisió diagnòstica", explica Juan Domingo Gispert, col·laborador científic del BBRC. "Afegeix valor pronòstic, millora el diagnòstic diferencial de les demències i és el millor predictor del benefici clínic de les teràpies antiamiloide", destaca.

Amb l'augment previst dels fàrmacs antiamiloide i el seu ús clínic més ampli, la mètrica centiloide serà crucial per avaluar l'eficàcia dels fàrmacs i gestionar la dosificació de forma eficaç. Segons l'Opinió Qualificada de l'EMA, "l'ús de l'escala centiloide pot proporcionar una mesura de referència potencial per a futures teràpies de monitoratge o seguiment de l'exploració".