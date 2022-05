Futuruscope invertirà 300 milions d’euros en una dècada per captar visitants llunyans amb estades més llargues

Visitants procedents d’àmbits geogràfics més llunyans i que s’hi quedin com a mínim tres nits. Aquestes són els eixos sobre els quals pivota el pla estratègic del parc temàtic de Futuroscope en l’any del seu 30è aniversari. Una vegada superades les dificultats financeres derivades de la pandèmia, el complex -convertit en un ressort gràcies a l’estrena de l’hotel futurista ‘Station Cosmos’ i el restaurant ‘Space Loop’- Futuruscope ha posat el focus en continuar potenciant el públic familiar després de "presentar comptes sanejats i una xifra de visitants estabilitzada".

Així ho explica el president de Futuroscope, Rodolphe Bouin, que va agafar la gestió del parc l’any 2018. En una trobada amb periodistes catalans i bascos en el marc d’un viatge organitzat per l’oficina de premsa de Futuroscope a Barcelona, Bouin va destacar la importància d’ampliar l’oferta actual del parc, centrant-se, no només en la restauració i l’hostaleria, sinó en quatre grans noves atraccions, que funcionaran abans de 2026.

Com a exemple d’aquesta voluntat, el president de Futuruscope va indicar que la pròxima atracció que s’estrenarà, ‘Caçadors de tornados’, estarà llesta al juliol amb una inversió prevista de 21 milions d’euros, el doble que l’import mitjà destinat fins ara a la resta d’instal·lacions anteriors. Un altra mostra d’aquesta aposta s’evidencia amb el pla estratègic, en el qual es dibuixa una inversió de 300 milions entre enguany i el 2032, dels quals 200 es gastaran durant els cinc primers anys. Bouin emmarca aquestes decisions en el marc de la recuperació de la trajectòria del parc, que aquest estiu calcula tornar a les xifres de visitants de l’any 2019. El públic familiar suposa un 75% dels dos milions de persones que passen cada any pel complex.

El president de Futuroscope, Rodolphe Bouin. — D.R.

Tot i l’increment dels costos de les obres de construcció de les noves atraccions, sumat a la demora en l’entrega dels projectes, la pujada de les matèries primeres alimentàries i l’encariment de l’energia, Rodolphe Bouin remarca que el parc mantindrà els preus de les entrades, que continuaran en 37 euros en temporada baixa i 48 en l’alta. La crisi energètica tampoc ha refredat la intenció del parc de desenvolupar el seu pla de sostenibilitat, en el qual ja ha instal·lat una bomba d’aigua per generar aigua calenta, que li permetrà utilitzar recursos de geotèrmia i biomassa, a més de desplegar plaques fotovoltaiques a tot el recinte.

Fidelitzar el visitant

En un context d’ampliació dels serveis que ofereix el parc de Futuruscope, el seu president admet les dificultats per contractar nou personal a la restauració i l’hoteleria, encara que confia en un impuls en la imminent campanya d’estiu. De fet, un dels reptes que es marca el complex a curt termini és incrementar l’estada mitjana dels visitants. "Ara, el 50% dels nostres clients es queda uns dos dies i estem plantejant ofertes amb una tercera nit d’hotel gratuïta per fidelitzar la seva estança". Bouin, que sempre parla de salt endavant del parc, després dels problemes financers del passat i del cop de la pandèmia, pronostica que el nombre de visitants anuals durant la pròxima dècada s’enlairi fins als 2,5 milions i la facturació creixi des dels 100 als 160 milions d’euros.

Claire Pons: "El visitant català, que normalment és un dels més nombrosos al parc, pot beneficiar-se’n ara d’aquesta connexió per explorar nous destins de la nostra regió"

Un dels mercats que els responsables de Futuruscope consideren que pot ajudar a aquesta orientació és el català. La seva previsió es basa en els resultats del vol directe que ofereix la companyia irlandesa Ryanair que uneix Barcelona amb Poitiers amb una hora i 10 minuts. En aquest aspecte, la directora de l’aeroport de Poitiers, Claire Pons, explica que "el visitant català, que normalment és un dels més nombrosos al parc, pot beneficiar-se’n ara d’aquesta connexió per explorar nous destins de la nostra regió". La directora de la instal·lació recorda que Poitiers, capital del departament francès de la Vienne, té connexió directa amb tres destins més: Lió, Londres i Edimburg. A més, la ciutat, de poc més de 90.000 habitants, es troba a la mateixa regió que Bordeus.

El nou hotel futurista 'Station Cosmos'. — D.R.

Més enllà de Futuruscope

Claire Pons al·ludeix a les xifres de passatgers per certificar aquesta tendència. De fet, la línia directa entre Barcelona i Poitiers, que es va estrenar el passat mes de març, ja ha transportat a més de 4.000 persones en vols tots els dijous i els diumenges. Coincidint amb el viatge de tornada dels periodistes convidats, els responsables de l’aeroport van organitzar un petit refrigeri per celebrar l’arribada del passatger número 4.000. Està previst que la línia funcioni fins al mes d’octubre.

Fugir d’un entorn turístic massificat i les destinacions culturals que amaga la Vienne són alguns dels atractius que Pons considera que atorga Poitiers i el departament al qual pertany. En una passejada pel nucli antic de Poitiers, completament pacificat, es pot visitar l’església romànica de Notre-Dame, caracteritzada per la seva façana decorada amb passatges bíblics. Com no es cansen de repetir les guies turístiques que acompanyen els periodistes durant la visita: "Poitiers té vida més enllà de Futuruscope".

Aquesta afirmació, comprovada pels mateixos convidats, es mostra amb visites a l’Abadia de Sant Savin, declarada Patrimoni Mundial de la Unesco i considerada la ‘Capilla Sixtina Medieval’, la ciutat medieval de Chauvigny o el castell Géants du Ciel, en el qual l’activitat de cetrària es combina amb la conservació de les aus.

La visita a Futuruscope, Poitiers i al departament de la Vienne s’acaba amb la percepció que, igual que el parc temàtic no és només un complex de muntanyes russes, sinó que vol oferir una experiència vivencial i immersiva amb les atraccions, especialment al públic familiar, de la mateixa manera, Poitiers no és tan sols Futuruscope i la Vienne és alguna cosa més que Poitiers.