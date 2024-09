Gairebé la meitat dels ciutadans a Catalunya lamenta que hi ha massa turistes on viuen

Un 48% dels ciutadans a Catalunya lamenta que hi ha "massa turistes" internacionals a la zona on viuen, segons una enquesta de YouGov publicada per The Guardian. La dada va en la línia de la saturació que pateixen habitants del país i el malestar creixent entre les veïnes i veïns de la ciutat de Barcelona, cada vegada més evident. A Espanya el 32% també ho creu i és l'estat que lidera aquest estudi, que s'ha fet també a Itàlia, França, Alemanya, el Regne Unit, Suècia i Dinamarca.

En qualsevol cas, Catalunya és el territori europeu on hi ha una visió més negativa dels turistes, ja que gairebé la meitat dels enquestats es queixen de l'excés de turistes als seus municipis. La majoria dels enquestats en els països citats estan a favor de limitar el nombre de visitants que poden accedir a les ciutats o destinacions populars i de prohibir la construcció de nous hotels, segons l'enquesta.

En canvi, apunten a un menor suport a mesures com les taxes turístiques per entrar a les ciutats més poblades o a la prohibició de l'arrendament de propietats residencials. Tanmateix, l'enquesta mostra que "més d'un terç dels espanyols (37%) considera que el sector de l'arrendament per vacances comporta més perjudicis que beneficis, i un 45% diu que en té una visió negativa", recull el mitjà.

L'enquesta també apunta que la majoria de la gent d'Europa simpatitza amb les protestes contra l'excés de turisme i opta per fer passos enrere per combatre'l. L'enquesta de YouGov arriba després d'un estiu de manifestacions i advertències urgents contra l'impacte del turisme de masses. En qualsevol cas, les xifres d'Espanya són "notablement més altes que en altres llocs", apunta el mitjà.



Turisme a l'alça i saturació

L'enquesta es publica després d'un estiu de xifres rècord del turisme a Catalunya. De fet, aquest dijous coneixíem que probablement l'aeroport del Prat tancarà el 2024 amb un rècord històric de passatgers, per damunt de les xifres assolides el 2019. I és que haurà viscut l'estiu amb un nombre més gran d'usuaris, després de registrar rècords tant al juliol com a l'agost. Tot plegat en un context en què el malestar amb la massificació turística ha anat a més i en què determinats sectors polítics i econòmics reclamen l'ampliació del Prat.