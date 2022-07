La Generalitat actualitza els protocols per fer front a les punxades en discoteques

La Generalitat ha actualitzat els protocols per abordar les punxades als espais d'oci com les discoteques. Segons un comunicat difós aquest dissabte, "l'objectiu és reforçar els circuits de prevenció, atenció i denúncia ja existents, de manera que es pugui abordar el nou fenomen amb la màxima coordinació i eficiència". Fins ara, a Catalunya s'han denunciat 17 casos de punxades: 12 a Lloret de Mar i 5 a Barcelona. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha fet una crida a la calma i ha anunciat l'actualització del protocol.



Es tracta d'un document conjunt dels departaments d'Igualtat i Feminismes, Salut i Interior que recull informació bàsica sobre el fenomen i pautes per millorar la seva prevenció i abordatge. Específicament recull el paper que pot tenir el personal dels espais d'oci, els serveis públics de transport i l'entorn de la persona que pot haver rebut la punxada a l'hora de detectar comportaments estranys i actuar per donar suport.



Anar acompanyada a un centre sanitari el més aviat possible

Pel que fa a l'abordatge, si s'intueix que es pot haver produït una punxada, el protocol subratlla la importància de fer cas de les sensacions de la persona afectada, i de demanar o oferir suport. Recomana evitar anar a casa directament i dirigir-se a un centre sanitari el més aviat possible. A més destaca que les víctimes preferiblement han d'anar acompanyades a fer-se les proves pertinents.

S'haurà de seguir el protocol de punxada accidental

El centre sanitari haurà de seguir, d'entrada, el protocol de punxada accidental. A continuació caldrà valorar l'activació del protocol de profilaxi postexposició a VIH, una intervenció que cal realitzar durant les primeres 72 hores posteriors a la punxada.



El document aprovat aquest divendres actualitza el protocol existent i estableix la necessitat de fer una anàlisi toxicològica com més aviat millor. En cas que se sospiti que hi ha pogut haver una agressió sexual, s'activarà el protocol d'atenció a agressió sexual recent. Tot i això, el Govern recorda que entre els casos de punxades detectades a Catalunya fins al 29 de juliol, no s'ha tingut coneixement de cap tipus de fet delictiu posterior, tampoc violències sexuals.

Acompanyament i denúncia de la punxada

En cas que es consideri oportú, el centre sanitari proporcionarà suport psicològic a la persona afectada. A més, qualsevol persona que rebi una punxada té a la seva disposició tota la xarxa pública d'atenció a les violències masclistes i LGBT-fòbiques, present arreu de Catalunya. Les persones afectades per una punxada poden dirigir-se a les comissaries dels Mossos d'Esquadra per tramitar una denúncia.



El nou protocol recull un conjunt de recomanacions per als ens locals i comarcals i per als mitjans de comunicació. Als primers, els demana reforçar les estratègies de prevenció en els espais d'oci, i millorar la coordinació amb tots els agents implicats. Pel que fa als mitjans, es recorda que cal informar sense crear alarma social, respectant el dret a la intimitat de la persona afectada i del seu entorn.

Zones segures per tornar a casa

D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona està impulsant la formació dels treballadors de l'oci nocturn davant les violències sexuals. Juntament amb la Guàrdia Urbana, s'ha format un centenar de treballadors i l'objectiu és que n'hi hagi més que puguin seguir aquesta formació, que és voluntària i inclou des d'aspectes legals, fins a com detectar possibles agressions, com actuar en cas que es produeixin i quina atenció oferir a la víctima.

A banda, la Guàrdia Urbana ha implantat patrulles nocturnes en quatre àrees permanents on se sol concentrar la festa perquè els itineraris de tornada a casa siguin "segurs": Front Marítim, Poblenou, Paral·lel i Gràcia/Sarrià-Sant Gervasi.



Des de l'any 2020 els itineraris segurs estaven presents en grans esdeveniments com són festes majors o festivals de música o bé dates senyalades com Cap d'Any o la revetlla de Sant Joan. Ara, però, s'amplien a aquestes zones, on s'hi desplegaran patrulles de la Guàrdia Urbana -una per itinerari- que vetllaran perquè els recorreguts habituals entre els locals d'oci i el transport públic i les zones de l'entorn siguin segures en tots els sentits.