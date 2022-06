Nou pla dels Mossos per fer front a les violències sexuals en l'oci nocturn

El Departament d’Interior ha explicat aquest dilluns que posa en marxa un nou pla per combatre les violències sexuals en l’àmbit de l’oci nocturn. Les principals mesures passen per augmentar el patrullatge a les zones d’oci i millorar els atestats policials que s’aixequen quan una víctima relata a la policia el que ha viscut. L’augment del patrullatge es basarà en la situació geogràfica dels punts on, segons les dades policials, es produeixen les agressions sexuals. La millora dels atestats busca que no hi hagi absolucions judicials a agressors per manca de prova.

En un any i mig s'han produït 288 agressions sexuals amb submissió química, una cada dos dies

El pla respon a l’increment de les dades de violències sexuals i els Mossos destaquen que el 2021 i fins al juny de 2022 s’han produït 288 agressions sexuals amb submissió química. "Estem a les portes de l’estiu i sabem que els entorns d’oci són facilitadors. I la percepció que tenim com a policia és que estan augmentant aquests episodis de violència sexual", ha afirmat la portaveu del cos, Montserrat Escudé, en una roda de premsa al Departament, on ha estat acompanyada pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge.



En tot cas, la última dada que té el cos sobre la proporció que suposen les agressions sexuals a l’entorn de l’oci respecte al total de violència sexual és una enquesta del 2019 on el 15% de les dones que hi van participar van afirmar que havien estat víctimes d’algun tipus de violència sexual en bars o discoteques.

"Només posarem un dispositiu específic en aquells punts on tinguem clar que hi ha hagut una acumulació d’aquest tipus de delictes", ha matisat la portaveu policial, que ha afegit que també es continuarà apostant per fer rutes segures, és a dir, reforçar la presència policial als recorreguts que la gent fa entre la sortida dels locals d’oci i els punts on agafen el transport públic per marxar.



El pla preveu, fins i tot, que si els agents de patrullatge detecten una persona en situació de vulnerabilitat se li oferirà seguretat en el seu trajecte, ja sigui a través de persones de confiança del seu entorn, trucant alguna persona familiar, preguntant-li si es troba bé i si necessita ajuda.

Increment del 18% en els casos de violències sexuals

La roda de premsa també ha comptat amb un balanç de la situació de les violències sexuals a través d’una sèrie de xifres significatives, com per exemple que en els últims cinc anys s’ha detectat un increment del 18% en els fets coneguts en l’àmbit de la violència sexual (de 3.529 a 4.177) i un increment del 24% de les víctimes que denuncien (de 2.577 a 3.194).

El 85% d’investigacions es tanquen amb èxit

A banda de l’augment del patrullatge i la millora dels atestats, el pla vol incidir en tres eixos més: l’atenció a la víctima, fer millor la investigació dels casos i augmentar la conscienciació de la societat.



A nivell de les investigacions, Escudé ha celebrat que el 85% d’investigacions policials sobre delictes sexuals es tanquen amb èxit, però ha afegit que cal segui treballant per arribar al 100%. I en el terreny de la conscienciació ciutadana, el pla, que es començarà a implementar la setmana que ve, anirà acompanyat d'una campanya de comunicació que porta per eslògan Sense consentiment és violència.



A més, Elena ha anunciat que la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) s’estendrà a la resta del territori, creant persones de referència i especialitzades en la matèria arreu de Catalunya. Es tracta de la unitat que es va encarregar de la investigació de la violació d'Igualada.