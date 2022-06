Els Mossos investiguen una mort per arma blanca, un intent d'homicidi i diverses agressions masclistes la nit de Sant Joan

Les platges de Barcelona han recuperat el protagonisme per Sant Joan acollint unes 60.000 persones durant la nit. Ha estat l'espai de "màxima concentració" durant la revetlla, segons ha explicat aquest divendres al matí el tinent de l'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, que fa un "balanç positiu" de "les activitats" en aquests espais. "Suposa la recuperació de la plena normalitat", ha dit remarcant que 60.000 persones és "una quantitat que sembla anterior a la pandèmia.

Tanmateix, a la Barceloneta hi hagut fins a 32 incidents, dels quarts cinc han estat agressions masclistes. Segons Batlle, només en aquest barri s'han gestionat dues agressions sexuals, un cas d'abús sexual i dos casos de "molèsties" en espais públics.



I és que si be no s'ha produït cap incident greu referent al foc i la pirotècnia ni aldarulls de consideració, ni tampoc cap accident de trànsit mortal, la nit de Sant Joan ha deixat un reguitzell d'agressions que inclou la mort d'un home a Barcelona per ferides d'arma blanca.

El tinent de l'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ha estat qui informat aquest divendres de la mort d'un home per arma blanca i de l'intent d'homicidi a una dona sense sostre a Barcelona durant la nit de Sant Joan. En una atenció als mitjans al matí, Batlle ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan investigant l'atac mortal a un home de 41 anys al carrer Lleida, prop de Montjuïc.

"Ha estat apunyalat per dues persones que s'han escapat", ha dit Batlle sense afegir més detalls. L'altra agressió "important" de la nit" ha estat la "temptativa d'homicidi a una indigent a l'avinguda Drassanes", ha afegit Batlle. Li han llençat líquid inflamable provocant-li ferides a la cara.



Segons Batlle, la dona agredida va anar "per propi peu" als serveis sanitaris i, malgrat les ferides, la seva vida no corre perill.

57 detencions i agressions masclistes

D'altra banda, els Mossos investiguen també una possible agressió sexual i han actuat per denúncia de diverses agressions per violència masclista. En total els Mossos d'Esquadra han detingut 57 persones durant la darrera nit, en el marc del dispositiu especial per garantir la mobilitat, la seguretat i l'ordre públic durant la revetlla de Sant Joan.

Del total de persones detingudes, n'hi ha vuit per delictes contra el patrimoni i quinze per violències masclistes, segons el balanç del Departament d'Interior i que inclou les actuacions policials entre les deu de la nit de dijous i les deu del matí d'aquest divendres.

663 actuacions dels Bombers, cap greu

Finalment, pel que fa a les incidències de la jornada, els Bombers de la Generalitat han tancat el recompte d'actuacions amb 663 sortides entre les vuit del vespre de dijous i fins a les vuit del matí d'aquest divendres. Durant la nit de la revetlla de Sant Joan, la majoria d'incidents estan relacionats amb incendis en contenidors (324) i focs de vegetació (250).

Les comarques de la regió metropolitana han concentrat la majoria dels serveis: 220 a la regió metropolitana nord i 138 a la regió metropolitana sud. Les segueixen de lluny Girona (77), Lleida (66), Tarragona (94), Catalunya Central (47) i Ebre (17). D'entre els serveis més destacats dels Bombers hi ha un incendi en un pis de l'Hospitalet de Llobregat, que ha acabat amb una persona morta. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc.

D'altra banda, el 112 ha atès durant la revetlla 5.624 trucades que han derivat en 2.933 expedients, un 7% més de trucades que la revetlla de l’any 2021. La majoria de trucades s'han fet des de la regió metropolitana i, per municipis, Barcelona encapçala el rànquing (1.608 trucades), seguit de Sabadell (324), l’Hospitalet de Llobregat (306), Badalona (180), Castelldefels (123), Tarragona (113), Sant Cugat del Vallès (109) i Terrassa (107).