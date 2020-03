La Generalitat denuncia que el Govern espanyol està requisant material sanitari destinat a Catalunya

Nova polèmica entre la Generalitat i el Govern espanyol per la gestió de la crisi del coronavirus. Diversos membres del Govern català, entre els que hi ha el president, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han denunciat que l’Executiu estatal estaria requisant material sanitari destinat a hospitals catalans i, específicament, als professionals mèdics i d’infermeria que estan afrontant l’epidèmia. A més a més, la Guàrdia Civil està trucant a empreses proveïdores de Salut per conèixer l’inventari de les seves existència, segons han confirmat fonts del Departament a Públic.



L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha assegurat aquest migdia en roda de premsa que una partida de 4.000 mascaretes estan retingudes a Madrid, a l’espera de passar un control de mercaderies. La partida anava destinada a l’Hospital d’Igualada, sens dubte l’equipament sanitari més tensionat de Catalunya, ja que és on s’han produït bona part de les morts per l’epidèmia del Covid-19. La consellera Alba Vergés ha manifestat que "no entenem que el Govern espanyol tingui requisat el material i ho he fet saber al ministre Illa", titular de Sanitat.



La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha manifestat en roda de premsa "la preocupació per l'actuació de les forces policials estatals" i ha instat al ministre Illa a què "aclareixi la qüestió i informi a la ciutadania de quines requises s'estan duent a terme, on va aquest material i de quina manera serà distribuït".



Torra envia una carta a Sánchez on li demana que doni les ordres perquè es destinin "una part d'aquests béns requisats a Catalunya"

Prèviament, el president Torra ha enviat una carta a la Moncloa en què li manifesta a Pedro Sánchez que "des del govern que presideix s'està procedint a la requisa dels béns necessaris per al compliment dels fins que preveu l'estat d'alarma, en particular per a la prestació dels serveis de seguretat o dels operadors crítics o essencials. (...) Li sol·licito les ordres oportunes perquè es destinin una part d'aquests béns requisats, especialment els que garanteixen la seguretat dels professionals que treballen per eradicar aquesta pandèmia a Catalunya, atès que, en estar aplicant el seu govern aquestes actuacions a les fàbriques productores i en les empreses de importació, està resultant impossible dotar el personal de la policia de la Generalitat, les policies locals i, molt especialment, als sanitaris del nostre sistema de salut, de les màscares i altre material que els ha de protegir en el seu dia a dia de lluita contra el virus".

Empreses denuncien trucades de la Guàrdia Civil

Fonts de la Conselleria de Salut han admès a Públic que algunes empreses proveïdores de material sanitari de Catalunya s'han posat en contacte amb el Departament per informar que han rebut trucades de la Guàrdia Civil. Fins ara les comunicacions d'agents del cos s'han limitat a fer un inventari de les existències de les empreses. Però des de la conselleria asseguren que les trucades estan generant tensió en els empreses.



En plena situació de crisi i en ple estat d'alarma les trucades sense comunicació prèvia de la Guàrdia Civil, per fer el control dels estocs generen estupefacció. Les empreses estan preguntant a la Conselleria sobre com han d'actuar davant aquesta situació. En algun cas, asseguren aquestes fonts, la Guàrdia Civil ha justificat les trucades perquè asseguren que el control d'estocs de material sanitari està centralitzat des del Govern espanyol per l'estat d'alarma.



En d’altres punts de l’Estat, la Guàrdia Civil està decomissant material i, de fet, aquesta setmana el propi institut armat va informar a través de Twitter que "havia decomissat" a Jaén mascaretes per portar-les a l’Hospital Sofia de Madrid.



Salut posa en marxa una app per fer seguiment dels malalts

El Departament de Salut posa en marxa una aplicació per fer seguiment de les persones que presentin símptomes compatibles amb els que causa el coronavirus i activar si és necessari l'atenció primària o, per als casos més greus, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons informa l'ACN, l'app s'anomena "Stop covid 19" i estarà disponible al llarg d'aquest dimecres.



La Consellera de Salut, Alba Vergés, ha instat a la ciutadania a fer-ne ús i ha subratllat que permetrà "poder donar resposta a les persones que són a casa" i que presenten algun tipus de simptomatologia. L'aplicació serà útil per fer "un seguiment de l’estat de salut de tota aquesta ciutadania", ha afegit Vergés, i ha animat especialment als habitants de la Conca d'Òdena a utilitzar-la per monitoritzar la situació del brot que s'hi va originar.



"Aquesta eina ens permetrà identificar els punts calents i prendre millors decisions", ha recalcat Vergés.



L'aplicació estarà integrada en el Servei Català de la Salut (CatSalut) per relacionar les dades que s'hi entrin amb la informació prèvia del pacient. L'altra funció de l'eina és generar informació per tenir "un major coneixement" sobre com es comporta la pandèmia i com evoluciona de forma local, ha explicat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Màrqueting i Innovació del CatSalut, Rosa Romà.

485 persones multades per no respectar el confinament

485 persones han estat multades per saltar-se el confinament, segons les últimes dades ofertes pel Conseller d'Interior, Miquel Buch. En roda de premsa, Buch ha insistit en què es tracta d'una mesura "per la seguretat dels catalans" i ha lamentat que 43 hores després de demanar a l'Estat espanyol que autoritzés el confinament efectiu de la població encara no ho hagi fet. "Entenem que és un error", ha assenyalat.



Buch ha afegit que el reial decret promogut pel Govern espanyol "genera confusió" sobre quins comerços tenen permès obrir i quins no, i ha reiterat que acceptar la petició de confinament de la Generalitat aclariria la situació.



D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha sol·licitat avui al president del Parlament, Roger Torrent, comparèixer per via telemàtica a la Cambra catalana per donar compte de la situació i les mesures empreses per fer front al COVID-19.