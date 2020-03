La Generalitat facilitarà el contacte per videoconferència entre presos i familiars

La Generalitat ha impulsat un pla perquè els presos dels centres penitenciaris catalans puguin comunicar-se per videoconferència amb els seus familiars mentre duri l'estat d'alarma, de manera que repartirà de forma urgent 230 telèfons mòbils en els centres penitenciaris.



Segons ha informat el Departament de Justícia en un comunicat, l'objectiu d'aquest pla, que s'inicia aquest dimarts amb una prova pilot a la presó de Quatre Camins, és compensar als presos per l'anul·lació de les sortides, permisos i vis a vis a causa de les restriccions imposades per frenar el coronavirus.

"Una videoconferència mai podrà compensar el contacte pell amb pell amb una persona que estimes, però ara tots hem de sumar esforços per bloquejar el pas al coronavirus", ha declarat a Efe el secretari de Mesures Penals i Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, que ha assegurat que la suspensió dels vis a vis i la reducció d'activitats "no agraden a ningú".



"Són mesures preses a contracor i els interns es fan càrrec, però des de la Generalitat també hem d'actuar amb la màxima empatia", ha continuat, abans d'afegir que les videoconferències són una forma de "mitigar" la falta de contacte dels presos amb seus familiars.

D'acord amb el pla pilot, els reclusos podran trucar als seus familiars des dels ordinadors dels equipaments educatius de les presons i comunicar-se amb ells a través d'un programa gratuït -jitsi meet-, que es pot instal·lar en tot tipus d'equips informàtics, tauletes o mòbils.



Paral·lelament, la conselleria s'ha encarregat de forma urgent 230 telèfons mòbils que es repartiran en els centres penitenciaris i de justícia juvenil de Catalunya, de manera que els reclusos puguin contactar amb els seus familiars per videoconferència a través de whatsapp, una aplicació més popular i de la que disposen la majoria de contactes.

Els reclusos sense recursos econòmics podran trucar gratuïtament a les seves famílies, que si cal rebran instruccions dels tècnics dels centres penitenciaris sobre com instal·lar-se el programa de videoconferències en els seus equips.



Seran els professionals dels centres penitenciaris els que es posaran en contacte amb els familiars dels reclusos per programar el dia i hora del videoconferència.

No obstant això, els familiars podran dirigir també al nou servei d'atenció telefònica que ha habilitat el Departament de Justícia per a resoldre tot tipus de dubtes, des de les mesures adoptades per protegir la salut dels interns a informació sobre el lliurament de paquets en els centres o els mecanismes per ingressar el 'peculi', terme que en l'argot carcerari s'al·ludeix als diners que els presos poden gastar a l'economat.



També podran dirigir-se els familiars de presos als treballadors socials de centre penitenciari amb el que ja tenen contacte habitual.



Les mesures adoptades pel Departament de Justícia pretenen alleujar les tensions que puguin haver-se suscitat entre la població reclusa per les restriccions acordades en l'estat d'alarma, que han obligat a suprimir les sortides programades, els permisos -inclosos els de l'100.2, per treballar o fer voluntariat a l'exterior- i els vis-a-vis amb familiars i cercles pròxims.