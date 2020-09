La Generalitat farà el seguiment de 50 centres educatius per avaluar com hi evoluciona l'epidèmia

En una tornada a l'escola marcada pel coronavirus, la Generalitat farà el seguiment de 50 centres educatius per avaluar com evoluciona l'epidèmia a Catalunya tenint a escoles i instituts com a mostra. Els departaments d'Educació i de Salut han presentat aquest dimarts en roda de premsa el pla d'Escoles Sentinella, el qual utilitzarà els centres per veure quines són les eines d'intervenció que podrien ajudar a la comunitat a controlar el coronavirus. Aquest pla, coordinat des de la direcció general de Recerca i Innovació, té una durada prevista de dos anys i hi participen professionals de l'hospital de la Vall d'Hebron, de Sant Joan de Déu de Barcelona i IQS Global, entre d'altres.

En els centres escollits s'hi faran mostres biològiques -com ara les PCR-, s'avaluarà el coneixement de l'impacte de les mesures de prevenció, es monitoritzarà la incidència de la infecció i es detectaran els elements determinants de la transmissibilitat en el medi escolar i familiar.

El 9% dels positius a Catalunya estan en edat escolar

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit que es faran seguiments en centres educatius que es presentin voluntaris i que reflecteixin la diversitat territorial, social i econòmica de Catalunya. No ha especificat quines seran aquestes escoles i instituts, però ha avançat que no només seran a Barcelona. "Tots els centres han d'obrir per garantir el dret a l'educació", ha remarcat la consellera. D'altra banda, la consellera ha recordat que el 9% dels positius a Catalunya estan en edat escolar, que el 70% dels brots que hi ha sorgeixen en l'àmbit familiar i que un 61% dels afectats són asimptomàtics.



Per la seva part, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha insistit que es duran a terme 500.000 proves PCR als centres educatius catalans, els quals "donaran molta informació" sobre la situació epidemiològica al Departament de Salut, amb qui ha celebrat treballar colze a colze. En aquest sentit, ha remarcat la importància del pla d'Escoles Sentinella per poder tenir més informació de l'epidèmia. Bargalló ha reconegut les dificultats de començar el curs 2020-2021, sobretot per als professors, que hauran d'ensenyar amb mascareta. Tot i així, ha dit que "a partir d’aquest sacrifici aconseguirem véncer socialment la pandèmia".



El director general de Recerca i Innovació, Robert Fabregat, ha explicat que aquesta iniciativa té la funció de monitoritzar els plans que ja han fet tant Educació com Salut, entre elles el pla d'actuació del curs escolar 2020-2021, per així "identificar respostes i mesures preventives". "Les escoles sentinella s'escolliran en base del compromís dels centres i a partir d’uns criteris que necesistem marcar perquè sigui una mostra estadístcia de la població", ha matisat.



D'altra banda, el director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), Jordi Casabona, ha desenvolupat que l'hospital de Vall d'Hebron s'encarregarà d'avaluar la traçabilitat dels contagis en les famílies, mentre que Sant Joan De Déu seguirà els casos positius en espais de lleure. "Les tecnologies diagnòstiques canviaran radicalment en els propers mesos", ha avançat. Així mateix, ha explicat que si el pla dura dos anys és perquè és el temps mínim per obtenir conclusions científiques.