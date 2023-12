La Generalitat incrementarà els peatges un 3,3% i ampliarà el descompte de la C-32 a Cubelles

La Generalitat de Catalunya preveu apujar el preu dels peatges un 3,3% a partir de l'1 de gener del 2024. D'altra banda, en aquesta mateixa data també entrarà en vigor l'ampliació del descompte de la C-32 a Cubelles (Garraf). Ho ha avançat aquest dimarts el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, després de la reunió de la Taula de Mobilitat del Penedès celebrada a Vilafranca.

Sanglas ha dit que els viatges d'anada i tornada als accessos i la barrera troncal de Cubelles passaran d'una bonificació del 70 al 75%. D'altra banda, no es preveuen canvis pel que fa al peatge troncal de Vallcarca, on el descompte per recurrència és del 50%.

"Segur que els alcaldes ho consideren insuficient, però creiem que són propostes equilibrades i justes pel conjunt del territori", ha defensat. "Creiem que aquesta proposta de tarifes dels peatges equilibra el Penedès com a territori", ha afegit Sanglas.

El responsable també ha recordat que les bonificacions s'apliquen de dilluns a divendres, en dies feiners. En paral·lel, continua vigent la gratuïtat del tram Cubelles-Vendrell per als desplaçaments interns tots els dies de la setmana.

Bus Vilafranca-Barcelona

Pel que fa al transport públic, a la Taula de Mobilitat del Penedès d'aquest dimarts s'ha exposat l'inici d'una auditoria que analitza el corredor de bus Vilafranca-Barcelona. I és que en aquest cas s'ha incrementat la demanda arran de les obres a l'R4 de Rodalies.

Territori va reforçar el servei, però vol analitzar ara com l'estan prestant les operadores després de rebre reiterades queixes per part dels usuaris. Per això, el Departament ha començat a fer inspeccions tres cops per setmana. La previsió és presentar els resultats de l'auditoria a finals del primer trimestre de l'any que ve.

També en transport públic, el Departament ha obert la porta a renegociar amb les operadores les actuals rutes que uneixen els diferents municipis de l'Alt Penedès amb la capital.