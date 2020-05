La Generalitat treballa per "corregir les incoherències" sobre mobilitat durant el desconfinament

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha admès que estan corregint "incoherències" territorials durant el desconfinament, que afecta tres regions sanitàries de Catalunya: "És evident que s'admeten criteris que generen incoherències. Un ciutadà de Riba-roja d'Ebre ara pot anar a Alcanar a fer una cervesa, però per contra no podrien sortir més lluny d'un quilòmetre de casa nostra amb un menor". Buch ha afirmat que estan "estudiant la mobilitat" i que estan "a sobre" per garantir les mesures de seguretat. Les regions sanitàries de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran van entrar a la primera fase de desconfinament aquest dilluns.



Durant la roda de premsa el Govern per actualitzar la situació de la crisi del coronavirus, la consellera de Salut, Alba Vergés, no ha volgut avançar quines regions sanitàries podrien passar a la fase 1 del desconfinament pròximament: "Hem de deixar uns dies més per veure quina és la tendència, tot i que la tendència és bona".

Un 91,38% dels usuaris i professionals de les residències de gent gran han estat testats

Sobre el desconfinament de la ciutat de Barcelona, Vergés ha explicat que les decisions es prendran des de l'oficina creada conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona on hi ha representació d'ambdues administracions i que es reuneix aquest dimecres: "Barcelona té un volum de gent important, així com les àrees metropolitanes. És un element a tenir en compte no només per la capacitat del sistema sanitari, també pel que fa a la mobilitat, o altres aspectes a vetllar".



Vergés també ha assegurat que un 91,38% dels usuaris i sanitaris de les residències de gent gran han estat testats per saber si tenen coronavirus o no. En total, són més de 66.000 residents i 43.000 professionals que han tingut accés a una prova PCR, un fet que, segons la consellera de Salut, ha apujat el nombre comptabilitzat de positius i l'índex de transmissió: "L'índex no és tan alt com ens mostren les dades, ja que la transmissió no és a la comunitat, perquè les residències estan confinades".



A més, la consellera també ha indicat que l'ocupació actual dels llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI) de Catalunya és del 48,9% de la capacitat, augmentada durant la crisi, el que suposa una ocupació del 114% dels recursos previs a l'arribada de la Covid-19: "No ens podem relaxar. Superem el 100% de la capacitat pública del país". Vergés ha assegurat que aquests llits lliures es mantindran per poder cobrir possibles rebrots futurs que es donin durant el desconfinament: "Esperem no haver-los de fer servir".



La consellera també ha tingut unes paraules per a les infermeres en el Dia Mundial de la Infermeria decretat per l'OMS: "Les infermeres aporten un valor essencial per a la salut mundial. Compaginen una professió de contacte humà amb una competència tècnica d'alt nivell".

El Govern no preveu convocar eleccions

Preguntada pels periodistes, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, també s'ha referit a les paraules de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, qui va demanar una reunió amb Junts per Catalunya per abordar la convocatòria d'eleccions: "S'ha de valorar en l'àmbit dels partits. No li correspon al Govern", ha esquivat Budó. El que sí que ha assegurat la portaveu és que, de moment, l'Executiu no preveu anar a les urnes: "El Govern creiem que ens hem de concentrar en la lluita contra aquesta crisi. No contemplem un escenari electoral".



Budó també ha fet esment a la petició per carta del president Quim Torra per reunir-se amb el president espanyol, Pedro Sánchez: "No hem rebut cap resposta".