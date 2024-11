La Generalitat Valenciana descarta dimissions després de la manifestació contra Mazón: "No són una opció"

La Generalitat Valenciana descarta cap renúncia després de la multitudinària manifestació que va recórrer els carrers de València per exigir la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Així ho ha expressat la vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, en una roda de premsa aquest diumenge, on també ha garantit que "no abandonaran les víctimes" i que "com han fet des del primer dia, estaran al seu costat".

Segons Camarero, el Govern valencià està centrat en treballar "sense descans" per la "recuperació i restitució del dany provocat". De moment aquesta és la seva prioritat i, més endavant, ja "es donaran respostes" sobre la gestió política de la DANA. Dijous vinent, el president Mazón compareixerà a les Corts Valencianes i és allà on es "detallaran totes les qüestions".

Mazón evita valorar la protesta "per respecte" a les víctimes

En unes breus declaracions als mitjans, Mazón ha evitat valorar la manifestació del dissabte "per respecte" als afectats. El president valencià s'ha desplaçat aquest diumenge a la reunió del Centre de Cooperació Operativa Integrat (Cecopi) a l'Eliana. "No vull fer cap reflexió per respecte als que senten dolor i frustració, que són pels qui estic treballant", ha apuntat, recordant que donarà explicacions "amb tot luxe de detalls" el dijous que ve.

"Crec que és important per les víctimes i pel què ha passat que s'expliquin les coses bé i de manera ordenada. I evitar aquesta fase de notícies falses que hem hagut de sortir a desmentir i que ens han pres temps del que és verdaderament important", ha afegit.

En relació amb la desinformació sobre la catàstrofe, Camarero ha lamentat que "es polititzi el dolor de les persones" i ha carregat contra "els grups violents" que van generar aldarulls durant la protesta d'aquest dissabte. Segons ella, "distorsionen" el missatge d'una manifestació que és "pacífica i legítima".

Sobre les trucades de la ministra Ribera

Sobre les trucades de la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, a Mazón, la vicepresidenta ha aclarit que la que es va fer a les 20.17 hores del 29 d'octubre era una "perduda", però que "no va reconèixer el número". A continuació, "a les 20.20 hores, li va enviar un missatge".

Camarero no ha donat més informació sobre la qüestió i ha especificat que la pèrdua de cobertura al centre d'emergències, segons el que va explicar el president valencià, va ser "puntual" i deguda als efectes de la DANA. Així mateix, ha criticat Ribera per "manipular" en les seves explicacions sobre els intents de "localitzar el president"

En última instància, ha informat sobre la creació d'un "magatzem solidari" en coordinació amb els alcaldes i amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i la Creu Roja. Aquest "centre logístic" s'encarrega de reunir i distribuir materials de primera necessitat per als municipis que ho requereixin. Pel que fa als 57 centres de salut afectats, set estan encara tancats i que s'espera obrir-los "en la major brevetat possible".