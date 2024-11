Milers de persones exigeixen a València la dimissió de Mazón per la gestió de la DANA

Milers de persones han sortit al carrer aquest dissabte per exigir la dismissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la seva gestió de la DANA i les nefastes conseqüències que ha causat. Una vintena d'organitzacions socials i sindicats han impulsat la marxa que ha arrencat a la plaça de l'Ajuntament de València a les sis de la tarda. La ciutadania ha sortit al carrer per mostrar la seva indignació, per demanar responsabilitats polítiques i manifestar la seva solidaritat amb les víctimes i els afectats per la catàstrofe.



Ha encapçalat la protesta a la capital valenciana una pancarta amb el lema "Mazón dimissió" i una imatge del president de cap per avall. Els manifestants han denunciat que el Govern no sabut actuar amb rapidesa i que la gestió ha demostrat "una greu manca de capacitat i eficiència per gestionar qualsevol mena de crisi". Mentre es desplaçaven cap al Palau de la Generalitat Valenciana, han cridat consignes contra Mazón i altres autoritats espanyoles com Pedro Sánchez, titllant-los d'"assassins".



En un principi la mobilització havia de ser silenciosa per mostrar respecte a les més de 200 persones que han mort a causa de les indundacions, però finalment no s'ha respectat el silenci. La portaveu de les organitzacions convocants, Anna Oliver, ha afirmat a l'ACN que "la indignació es palpa a l'ambient" i que els crits contra Mazón "s'escolten a Palau per molt tancat que estigui".



De fet, Oliver ha definit la protesta com a "indubtablement multitudinària" perquè ha reunit "moltíssima gent afectada, molta que ha vingut a peu i en columnes fins a la capital de València" i altres col·lectius que s'han organitzat en autobusos.

Segons ha informat EFE, una altra de les portaveus, Beatriz Cardona, ha asseverat que "qui vulgui aprofitar-se políticament de la situació, s'ha equivocat de protesta". Les entitats convocants han demanat a la gent que no es vesteixi de roba tacada de fang i que evitin els missatges violents.



Gran suport a la manifestació

Segons l'últim recompte, les entitats convocants són 65 en total, entre elles Acció Cultural del País Valencià, BEA, Ca Revolta, CNT València, Comisión Ciudad Puerto, la coordinadora de Memòria Democràtica, Escola Valenciana, Fampa València, Intersindical, Lambda i diverses associacions veïnals. S'han adherit uns altres 83 col·lectius. Simultàniament, també s'han convocat mobilitzacions a Alacant i Elx.