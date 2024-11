La primera xifra oficial de desapareguts per la DANA és d'almenys 89 persones però hi ha encara 62 cossos per identificar

Les oficines 'ante mortem' de Policia Nacional, Guàrdia Civil i metges forenses al País Valencià han indicat aquest dimarts al vespre que hi ha 89 casos de desapareguts actius a causa de la DANA. A banda, s'han practicat 195 autòpsies a cossos recuperats del fang, dels quals se n'han identificat fins ara 133. En aquests moments hi ha 62 cossos amb autòpsia feta pendents d'identificar.

Els casos actius de desapareguts corresponen a denúncies en què els familiars han aportat dades i mostres biològiques per identificar-los. El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià puntualitza que les denúncies de desapareguts amb expedient actiu a les oficines 'ante mortem' no equivalen al nombre total de desapareguts que hi podria haver.

Fins ara, doncs, els equips forenses han practicat 195 autòpsies a morts a la DANA, els mateixos que han ingressat al dipòsit de cadàvers de la Ciutat de la Justícia de València. D'aquest total, 133 estan plenament identificats. 119 de les identificacions s'han aconseguit per l'anàlisi de les empremtes dactilars i les altres 14 per la comparació de mostres d'ADN.



Pel que fa a la xifra de cadàvers recuperats fins ara, el govern valencià ha mantingut aquest dimarts al vespre la que dona des d'ahir, és a dir, 211 persones. L'Executiu autonòmic no ha donat fins ara cap xifra de desapareguts.