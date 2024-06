Quan comencen a anomenar-te 'La de les terres de l'Ebre'?

Quan entro a la universitat. Vaig anar a la Pompeu Fabra a estudiar l'any 2016 i hi havia una mescla de dialectes. A mi se'm notava moltíssim, molt més que ara i la gent se'm quedava mirant mentre jo parlava. Tenia molta inseguretat i això que mai havia sigut insegura en entorns socials. Sempre havia estat la més extrovertida, la més sociable i a la universitat se'm menjaven. Ma mare, que és filòloga, me va fer molta pedagogia. Me va explicar que no parlem malament i és un treball que he hagut de fer jo. Jo parlo bé i si te'n rius, és problema teu.

Vas estudiar comunicació audiovisual, a què et volies dedicar?



Jo volia ser operadora de càmera i editora de vídeo i a això m'estava dedicant precisament quan vaig començar a treballar en una productora a Barcelona. Fins que va arribar un punt que me vaig sentir estancada, sentia que la corba d'aprenentatge ja s'havia estancat. Vaig començar a crear contingut a les xarxes per seguir aprenent, per posar-me nous reptes, per posar-me a prova. I va arribar un moment que me tirava molt més allò de les xarxes i ja podia guanyar-me la vida més de les xarxes que de la meva feina.

Quin contingut comences a publicar?



Jo vaig començar publicant a YouTube vídeos llargs. Per atraure gent, vaig pensar de fer miniclips dels vídeos llargs i penjar-los a Instagram i TikTok, que allà sí que se't fan viral si els fas bé i vaig començar a guanyar un munt de seguidors. Ara he deixat de banda YouTube perquè me porta una feinada increïble i veig que només a Instagram i TikTok arribo molt més a la gent.

33.000 seguidors a Instagram i 22.000 a TikTok. Quina és la clau de l'èxit?



Jo sempre intento aportar informació que no estigui ja a Internet o a la Viquipèdia, perquè si jo ara em planto aquí i et dic cinc coses que pots veure del Delta, això t'ho pot fer el Chatgpt. En canvi, jo li dono el meu punt, ho personalitzo molt. La clau és ser natural, que no sigui un guió. I després, fer una estructura de vídeo que enganxi. Els tres primers segons són com un ham de pescar, has d'atrapar l'atenció de la gent. No deixar pauses, no repetir informació, cosetes així. I no és el mateix que jo t'expliqui coses a visitar del Delta des de la meva habitació, que anar-me'n al Delta i ensenyar-t'ho jo. El context del vídeo també fa molt.

T'has plantejat mai canviar de llengua?



Sí. Al principi, jo pensava que en castellà arribaria a molta més gent. Però en castellà hi ha una quantitat de creadors brutal. Llavors, jo allà seria una més. A mi el que em feia diferent era parlar en català. Les marques en castellà poden triar tants creadors i continguts, però en català són molt pocs, llavors jo em puc guanyar la vida bé d'això perquè som poquets i les marques han de triar entre els poquets que som. I entre naltros ens repartim una mica el pastís.

Creus que cada vegada hi ha més marques que aposten per joves creadors de contingut en català?



Apostar per una marca que sigui castellanoparlant però que en el seu branding aposti per gent en català farà que la gent els estimin i els vulguin. Molta gent compra per conviccions emocionals i polítiques i quan veuen que una marca es posiciona en temes polítics, jo crec que a la gent això li encanta, i les marques ho saben. Jo soc ambaixadora de Nike, flipo amb això, és una marcota molt gran, i està fent molt de contingut en català.

L'any passat vas guanyar el premi Martí Gasull a la innovació que atorga la Plataforma per la Llengua. Fa il·lusió rebre premis?

Sí, fa molta il·lusió. Per seguir creant. Li dona sentit a tot el que fas, perquè jo vaig fent i a vegades no me'n recordo perquè he començat, per què ho estic fent, i després dic: "ostres, sí, és que això té un sentit".

T'han sorgit diverses col·laboracions arran de l'èxit a les xarxes, com per exemple a l'Eva del 3Cat. Com va?

Sí, he pogut posar un peu molt a dins del 3Cat i això és molt guai perquè jo ara, si tinc una proposta de programa, de format o el que sigui, ja puc anar directament i parlar amb ells. El meu sou base és Som Eva perquè jo faig vídeos i col·laboro amb ells i, de fet, aposto per aquesta marca. És un canal jove de TV3 i trobo que fan una tasca molt similar a la meva, que és educar en català els joves adolescents de temes que ens poden afectar i que no se'n parla tant a l'escola, a l'institut o al batxillerat.

Quins són els teus projectes de futur?



A mi m'agrada anar fluint molt. Estic molt còmoda amb com està tot ara i vull que sigui així. Jo soc autònoma i vaig col·laborant aquí i allà amb marques i amb tothom però és veritat que potser hi haurà un moment que em cansaré perquè és cansat i molt atabalant. Jo treballo tot el dia, caps de setmana i tot, però suposo que hi haurà un dia que tindré parella, hi haurà un dia que voldré fills, hi haurà un dia que diré prou. Aquest dia no sé què passarà. Soc molt emprenedora i potser faig una empreseta però és veritat que la creació de continguts m'agrada molt, llavors això no crec que ho acabi deixant mai.

