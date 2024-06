Cèlia Espanya: "La gente se me quedaba mirando mientras yo hablaba, tenía mucha inseguridad"

¿Cuando empiezan a llamarte 'La de les Terres de l'Ebre'?

Cuando entro en la universidad. Fui a la Pompeu Fabra a estudiar en 2016 y había una mezcla de dialectos. A mí se me notaba muchísimo, mucho más que ahora y la gente se me quedaba mirando mientras yo hablaba. Tenía mucha inseguridad y eso que nunca había sido insegura en entornos sociales. Siempre había sido la más extrovertida, la más sociable y en la universidad se me comían. Mi madre, que es filóloga, me hizo mucha pedagogía. Me explicó que no hablamos mal y es un trabajo que he tenido que hacer yo. Yo hablo bien y si te ríes, es problema tuyo.

Estudiaste comunicación audiovisual, ¿a qué te querías dedicar?



Yo quería ser operadora de cámara y editora de video y a esto me estaba dedicando precisamente cuando empecé a trabajar en una productora en Barcelona. Hasta que llegó un punto que me sentí estancada, sentía que la curva de aprendizaje ya se había estancado. Empecé a crear contenido en las redes para seguir aprendiendo, para ponerme nuevos retos, para ponerme a prueba. Y llegó un momento que me tiraba mucho más aquello de las redes y ya podía ganarme la vida más de las redes que de mi trabajo.

¿Qué contenido empiezas a publicar?



Yo empecé publicando en YouTube vídeos largos. Para atraer a gente pensé en hacer miniclips de los vídeos largos y colgarlos en Instagram y TikTok, que allí sí que se te hacen virales si los haces bien y empecé a ganar un montón de seguidores. Ahora he dejado de lado YouTube porque me lleva un trabajazo increíble y veo que solo en Instagram y TikTok llego mucho más a la gente.

33.000 seguidores en Instagram y 22.000 a TikTok. ¿Cuál es la clave del éxito?



Yo siempre intento aportar información que no esté ya en Internet o en la Wikipedia, porque si yo ahora me planto aquí y te digo cinco cosas que puedes ver del Delta de l'Ebre, esto te lo puede hacer Chatgpt. En cambio, yo le doy mi punto, lo personalizo mucho. La clave es ser natural, que no sea un guion. Y después, hacer una estructura de vídeo que enganche. Los tres primeros segundos son como un anzuelo de pescar, tienes que atrapar la atención de la gente. No dejar pausas, no repetir información, cositas así. Y no es lo mismo que yo te explique cosas para visitar en el Delta desde mi habitación, que irme al Delta y enseñártelo yo. El contexto del vídeo también hace mucho.

¿Te has planteado alguna vez cambiar de lengua?



Sí. Al principio, yo pensaba que en castellano llegaría a mucha más gente. Pero en castellano hay una cantidad de creadores brutal. Entonces, yo sería una más. A mí lo que me hacía diferente era hablar en catalán. Las marcas en castellano pueden elegir entre muchos creadores y contenidos, pero en catalán son muy pocos, entonces yo me puedo ganar la vida bien de esto porque somos poquitos y las marcas tienen que elegir entre los poquitos que somos. Y entre nosotros nos repartimos un poco el pastel.

¿Crees que cada vez hay más marcas que apuestan por jóvenes creadores de contenido en catalán?



Apostar por una marca que sea castellanoparlante pero que en su branding apueste por el catalán hará que la gente los quiera. Mucha gente compra por convicciones emocionales y políticas y cuando ven que una marca se posiciona en temas políticos, yo creo que a la gente esto le encanta, y las marcas lo saben. Yo soy embajadora de Nike, flipo con esto, es una marca muy grande y está haciendo mucho contenido en catalán.

El año pasado ganaste el premio Martí Gasull a la innovación que otorga la Plataforma per la Llengua. ¿Hace ilusión recibir premios?

Sí, hace mucha ilusión. Para seguir creando. Le da sentido a todo el que haces, porque yo voy haciendo y a veces no me acuerdo porque he empezado, por qué lo estoy haciendo, y después digo: "ostras, sí, es que esto tiene un sentido".

Te han surgido varias colaboraciones a raíz del éxito en las redes, como por ejemplo en Eva del 3Cat. ¿Cómo va?



Sí, he podido poner un pie muy adentro del 3Cat y esto es muy guai porque yo ahora, si tengo una propuesta de programa, de formato o lo que sea, ya puedo ir directamente y hablar con ellos. Mi sueldo base es Som Eva porque yo hago vídeos y colaboro con ellos y, de hecho, apuesto por esta marca. Es un canal joven de TV3 y creo que hacen una tarea muy similar en la mía, que es educar en catalán a los jóvenes adolescentes de temas que nos pueden afectar y que no se habla tanto en la escuela, en el instituto o en el bachillerato.

¿Tienes proyectos de futuro?



A mí me gusta ir fluyendo mucho. Estoy muy cómoda así cómo está todo ahora y quiero que sea así. Yo soy autónoma y voy colaborando aquí y allí con marcas y con todo el mundo pero es verdad que quizás habrá un momento que me cansaré porque es cansado y muy agobiante. Yo trabajo todo el día, fines de semana y todo, pero supongo que habrá un día que tendré pareja, un día que querré hijos, un día que diré: hasta aquí. Este día no sé qué pasará. Soy muy emprendedora y quizás hago una empresita pero es verdad que la creación de contenidos me gusta mucho, esto no creo que lo acabe dejando nunca.

*Aquí pots llegir l'entrevista a Cèlia Espanya en català.