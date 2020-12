El Govern aïlla el Ripollès i la Cerdanya per nivells de Covid desbocats

Després de la reunió d'urgència del Procicat d'aquest dimarts, el Govern ha decidit tancar perimetralment el Ripollès i la Cerdanya per tenir els indicadors de Covid-19 desbocats. Així ho han explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, que han comparegut aquest dimarts al vespre. La consellera ha especificat que només s'hi podrà accedir amb justificació laboral. Es tancarà la restauració, els centres esportius d'espai tancat, els centres culturals excepte els museus, les biblioteques i les sales d'exposició. En aquestes comarques les trobades de Nadal només seran de sis persones i no de 10, com de moment està previst per a la resta del país.



Aquestes restriccions seran efectives a partir de les 00:00h d'aquest dimecres, i es tornaran a avaluar d'aquí a quinze dies (el 6 de gener). Respecte al comerç, el conseller Sàmper ha especificat que es mantindran oberts els establiments de primera necessitat. Vergés ha reconegut que les mesures són "contundents", però ha argumentat que la situació és "molt complicada" des del punt de vista epidemiològic, però també en el nivell assistencial.



Vergés ha remarcat que la incidència acumulada en els últims 14 dies és superior als 1.000 casos per 100.000 habitants en aquests dues comarques, amb velocitats de contagi molt altes i amb un percentatge de positivitat alt (a la Cerdanya voreja el 20%). A això li ha sumat un "gran impacte assistencial" en els dos hospitals de referència.

En aquest sentit, ha especificat que a l'hospital de Campdevànol (centre de referència del Ripollès) hi ha 22 ingressats per Covid-19 i hi ha un creixement d'ingressos diaris, i hi ha un brot que ha afectat 21 professionals. Com que no disposen de llits de crítics, estan derivant els pacients a Olot i Girona, ha explicat Vergés. A l'hospital de la Cerdanya hi ha 11 ingressats per coronavirus i hi ha 10 professionals en aïllament preventiu.



La titular de Salut també ha remarcat que el comportament en aquestes dues comarques és "molt diferenciat" respecte al de la resta de Catalunya, i per això no es preveuen noves mesures al conjunt del país abans del 28 de desembre. "Per sort no tenim un creixement exponencial com a principis d'octubre", ha expressat.

En un intent d'explicar el perquè d'aquesta situació a les dues comarques, el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha apuntat que una de les causes podria "l'augment de la densitat de població" en aquests territoris. És a dir, que més persones que no siguin d'aquests dos municipis s'hi hagin traslladat. "És una percepció epidemiològica, no pas una dada objectiva respecte a l'ocupació", ha puntualitzat.