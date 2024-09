El Govern crearà un comitè per reformar la sanitat catalana i retallar llistes d'espera

El Govern de Catalunya ha aprovat aquest dimecres la creació del Comitè d'Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema de Salut (CAIROS), que assessorarà i coordinarà les actuacions per reformar el sistema sanitari català. Estarà adscrit al Departament de Salut de la Generalitat i presidit pel director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Manel del Castillo, a proposta de l'executiu català.

Segons ha detallat el Govern, vetllarà per aspectes com l'adequació del finançament i la despesa, i el desplegament de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de l'atenció social i sanitària integrada. La voluntat del comitè és valorar i impulsar les propostes que s'han treballat en els últims anys, de manera que no elaborarà nous documents, sinó que estudiarà aquelles idees que ja s'han posat sobre la taula.

La necessitat de reforma parteix dels canvis socials, demogràfics, econòmics i tecnològics d'una realitat que es troba molt allunyada del context en què es va crear el sistema de salut, als anys 80, i que requereixen anar més enllà de mesures d'actualització i modernització. Una de les prioritats serà millorar l'accessibilitat, amb l'objectiu que es pugui accedir a l'atenció primària en 48 hores, i reduir les llistes d'espera actuals.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha recalcat aquest dimecres que ja no proposarà "més diagnòstics", sinó que treballarà sobre informes que ja s'han fet, com el de 30 mesures per enfortir el sistema de salut, durant el Govern de Quim Torra. La idea és que a finals d'anys ja tinguin "mesures sobre la taula per posar el sistema a caminar perquè sigui més accessible, integrat i personalitzat", assenyala el president del CAIROS. Amb tot, adverteix que no podran fer "totes les reformes de cop".

President, experts i funcionament

El doctor Del Castillo és metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària i màster en Gestió de l'Empresa Pública per ESADE. Presidirà un comitè integrat per entre 12 i 14 persones expertes en els àmbits de la gestió sanitària, de serveis socials, del dret sanitari, de l'economia de la salut i, en general, de la gestió pública. Tindrà vicepresidència, secretaria, diferents vocalies i una oficina tècnica per coordinar les mesures que s'aprovin, amb persones que ja formen part de l'administració.