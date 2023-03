El Govern crearà un "òrgan transitori" al Lluçanès amb l'objectiu que la nova comarca comenci a funcionar al 2027

El Govern ha presentat aquest dijous a la tarda als alcaldes del Lluçanès la seva proposta per a la creació de la nova comarca. La idea és crear un òrgan de govern "transitori" que tindrà forma de mancomunitat de municipis amb la idea que la nova comarca comenci a funcionar a partir del 2027. Aquesta mancomunitat s'activaria abans d'acabar aquest any.

D'aquesta manera, ha explicat el secretari d'Administracions Locals, David Rodríguez, es dona un marge de quatre anys als municipis on va guanyar el "no" en la consulta del 2015 perquè decideixin què volen fer. El primer pas serà portar al Parlament el projecte de llei de creació del Lluçanès on s'establirà tot aquest calendari. L'objectiu del Govern és que aquesta llei es pugui votar abans de les municipals del maig. Els alcaldes han rebut amb satisfacció la proposta.

De moment, però, ja hi ha alguns municipis que es refermen en el seu "no" a formar part de la futura comarca. Un cas és el de Santa Maria de Merlès, que ara mateix s'integra al Berguedà, on vol continuar.. L'any 2015 aquest municipi ja va votar-hi en contra, amb un 78% de vots, i ara els seus regidors han ratificat aquella decisió durant un ple extraordinari.



"Defensem el vot que ja va sortir en aquell moment", diu a l'ACN el seu alcalde, Josep Costa, que afegeix que no estan en contra de la iniciativa però que, senzillament, prefereixen quedar-se al Berguedà. Entre els motius per quedar-s'hi destaca les bonificacions per ser comarca de muntanya o els descomptes al Túnel del Cadí.

La consulta del 2015

Els habitants del Lluçanès van votar en una consulta si volien articular-se en una comarca pròpia el 26 de juliol del 2015. Globalment el "sí" a la creació de la comarca va imposar-se amb el 70,7% dels vots, però en 5 dels 13 municipis –Sant Boi de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès- va guanyar el "no". En tot cas, el "sí" complia els requisits fixats, perquè la participació va superar el 35% -va ser del 55,16%- i s'havia imposat en més de la meitat de les localitats.

Ara bé, gairebé vuit anys després, la comarca encara no és una realitat. Si finalment es materialitza, sumarà 13 localitats, provinents d'Osona, el Berguedà i el Bages, que acumulen gairebé 8.000 habitants, el que la convertiria en la tercera menys poblada de Catalunya, només per davant de l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Seria la comarca número 43. La darrera en crear-se va ser el Moianès, després d'aprovar-ho unanimament en una consulta aquell mateix 2015.