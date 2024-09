El Govern crearà un servei d'atenció a víctimes de ciberviolència masclista a principis de l'any que ve

La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha anunciat aquest divendres que a principis de l'any que ve es crearà un servei d'atenció a víctimes de ciberviolència masclista, especialment adreçat a joves. En la primera compareixença en la comissió d'Igualtat i Feminisme al Parlament de Catalunya, ha detallat que es tractarà d'un "servei propi d'atenció directa" en el qual s'oferirà a les víctimes suport legal i psicològic i que també en formaran part enginyers.

Menor també ha apostat per "reforçar el desplegament" de la llei d'igualtat de tracte i no-discriminació i vol impulsar un pacte nacional contra els discursos d'odi. També ha defensat tirar endavant un pla integral contra els extremismes per "establir un sistema d'alerta davant possibles radicalitzacions". "No podem ser tolerants amb els intolerants", ha reivindicat. L'objectiu del pla, ha dit, és ser "proactius en la identificació" de "qualsevol forma d'injustícia". En referència a la migració, ha remarcat que "la diversitat no s'ha de veure com un problema".

D'altra banda, ha apostat per "revisar, impulsar, actualitzar i desenvolupar" el pla nacional contra la violència masclista per fer que sigui un "instrument útil" que impulsi amb la màxima celeritat possible "respostes col·lectives i estables en el temps" i que "superi les disfuncions i carències del sistema". L'objectiu és que quedi palesa la voluntat de tots els actors per establir un "marc permanent que abordi totes les formes de violència", segons ha dit. Menor ha subratllat que les xifres de violència masclista són "molt preocupants".

La consellera també ha manifestat que actuaran en "clau abolicionista" contra la violència sexual i reproductiva, en les quals ha inclòs la gestació subrogada, la mutilació genital femenina i l'explotació sexual. "Esclavitzen dones en situació de precarietat", ha remarcat. Alhora, ha apuntat que treballaran en l'equitat del treball productiu i reproductiu, en donar visibilitat al lideratge femení en l'àmbit professional i en fer front a la precarització del treball de les dones, entre d'altres.

Per combatre desigualtat, la consellera Menor ha apuntat que la "coeducació és l'eina més potent" per "trencar estereotips i promoció de nous models de masculinitats i feminitats". I ha apostat per "repensar" l'Institut Català de les Dones perquè sigui un "veritable espai de formació, especialització, coneixement i investigació" en matèria de polítiques públiques feministes.

Polítiques LGTBI

D'altra banda, Menor proposa "impulsar i promocionar" la diversitat sexual, afectiva i de gènere, així com "protegir i ampliar" els drets LGTBI i lluitar contra l'homofòbia, bifòbia i transfòbia. La consellera també ha afirmat que treballaran per fer un pla específic per a gent gran LGTBI perquè puguin "viure amb plenitud la seva orientació sexual". La consellera s'ha marcat com a objectiu "actualitzar" la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.