El Govern decideix tancar l'oci nocturn a tot Catalunya en els propers 15 dies

El comitè tècnic del PROCICAT ha anunciat aquest divendres que es suspendrà a tot Catalunya a l'obertura al públic dels establiments d'oci nocturn que disposin de llicència per a les activitats de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles, així com les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments esmentats. A més, s’estableix l’horari de tancament de les activitats de salons de joc, casinos i sales de bingo arreu del país a les 24h. Les mesures duraran uns 15 dies i s'aplicaran a partir de demà, 25 de juliol.



Segons un comunicat del Govern, s'ha pres aqusesta decisió per "la situació epidemiològica al conjunt de Catalunya", amb la finalitat de" protegir la salut de la població" dels àmbits territorials que s'han vist afectats pels rebrots i també de la resta de Catalunya. D'altra banda, s'estableix als restaurants, bars, terrasses, guinguetes i bars musicals un horari de tancament a les 24:00 hores, llevat que els municipis afectats obliguin a tancar abans.

El llistat de localitats és extens: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Badalona, Figueres, Vilafant, els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses i Torrefarrera.



També es veuran afectats per les mesures del Govern els municipis de Torre-serona, Vilanova del Segrià, Vilanova de la Barca, Àger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Preixens, Térmens, Torrelameu, La Sentiu de Sió, Vallfogona de Balaguer, i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat.

Paral·lelament, continuen vigents les restriccions establertes pels municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. El Govern ha recordat que correspon als Ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució. El comunicat remarca que el seu incompliment serà objecte de règim sancionador, però no especifica quines seran les penalitzacions.



Argimon: "No es limita cap dret fonamental"

Després de l'anunci del PROCICAT, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que no cal autorització judicial dur a terme aquesta mesura perquè "no es limita cap dret fonamental". Mentre responia les preguntes dels periodistes davant de la seu l’Institut Català de la Salut (ICS), ha explicat que el "fonament" de la mesura és limitar la mobilitat. Així mateix, ha insistit que tant les policies locals com l'Administració "vetllaran" perquè els establiments d'oci nocturn "no obrin" aquest dissabte. Tot i això, conscient del malestar del sector afectat, ha especificat que aquesta nit permetran l'obertura d'aquests locals per no "crear més problemes".

Ha reconegut que la situació "és complicada", però ha asseverat que l'epidèmia va augmentant i que cal "prendre mesures" i recordar a la població que es mobilitzi de forma "molt responsable i autolimitada". Tot i que ha reforçat que el sector "ho ha fet el millor possible", ha explicat que en les activitats d'oci nocturn "és difícil" mantenir les mesures de seguretat i prevenció, com ara l'ús de la mascareta, la distància física i el rentat de mans. "Tant de bo no l'haguem de renovar, però estarem atents a com va evolucionant l'epidèmia", ha dit Argimon sobre la durada de la mesura. En aquest sentit, ha recordat que "el botellón" continua estant prohibit.



La patronal d'oci nocturn, indignada

La patronal de l'oci nocturn Fecasarm s'ha mostrat indignada amb la decisió del PROCICAT. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el secretari general de l'entitat, Joaquim Boadas, ha lamentat que no sabien res de la mesura i ha denunciat que s'aprova un divendres a la tarda "quan ja no tenim marge de maniobra". En aquest sentit, ha advertit que aquesta mateixa matinada ja hauran d'enviar els treballadors a casa, i ha denunciat les pèrdues econòmiques que patirà el sector, que s'afegiran a les que ja arrosseguen a causa del confinament del març passat.



"Esperem que dijous hi hagi més altes que ingressos al Segrià"

Sobre la situació del Segrià, Argimon ha assegurat que la situació "sembla que s'està estabilitzant", però ha insistit que l'atenció primària i els hospitals a la zona van "molt collats". "Esperem que dijous hi hagi més altes que ingressos i comencem a anar millor", ha augurat Argimon. Si la situació millora, començaran a pensar a relaxar mesures, però ha avançat que no ho faran "de forma precipitada".