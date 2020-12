El Govern destina 232 milions més als autònoms i estendrà l'ajuda de 2.000 euros a tots els inscrits del nou registre

126.000 autònoms catalans, un 23% del total, rebran la prestació de 2.000 euros impulsada pel Govern per pal·liar els efectes de la pandèmia en aquest col·lectiu. Es tracta de tots els que complien els requisits establerts i que s'han inscrit al nou registre habilitat per Treball per garantir l'acessibilitat als subsidis. Aquest registre es va obrir després que la primera convocatòria d'ajudes, al novembre, fos un fracàs i generés polèmica en tancar-se quan es va arribar als 10.000 beneficiats per ordre d'inscripció. Després d'això, el Govern es va comprometre a trobar altres mecanismes per atorgar les ajudes. Ara, a aquests 10.000 autònoms s'hi sumen els 116.000 que s'han inscrit al nou registre.

La prestació la rebran el 100% dels inscrits al nou registre habilitat per Treball que compleixen els criteris

En roda de premsa conjunta del vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, s'han felicitat per l'èxit de la convocatòria i han destacat que, a diferència de "l'ajuda d'emergència" del novembre, aquesta és "una cobertura global" al col·lectiu. "Hem treballat per millorar d'una ajuda d'emergència a una que cobrís el 100% dels més afectats", ha destacat Aragonès. El registre de beneficiaris s'ha tancat aquest dilluns i els 116.000 inscrits rebran la prestació en un sol pagament abans d'acabar les vacances de Nadal.



El perfil majoritari és d'un home, d'entre 26 i 45 anys, de la província de Barcelona i amb activitat en el sector serveis. El 60% ha facturat menys de 5.000 euros en els tres primers trimestres de l'any. "Ha funcionat com esperava i s'ha pogut treballar conjuntament com a Govern", ha afirmat El Homrani, expressant un agraïment al conjunt de l'Executiu i als treballadors públics. El conseller ha subratllat que aquesta ajuda ha estat treballada en el marc d'una taula concertada amb els diferents agents econòmics, on s'ha pactat els criteris. "Era una assigntura pendent que tenia el país", ha apuntat el conseller.

Tots els beneficiaris rebran la prestació en un sol pagament i abans d'acabar les vacances de Nadal

Per la seva banda, Aragonès ha posat de manifest que l'ajuda es basa en un mecanisme "que es pot reproduir en els propers mesos". Per tenir accés a l'ajuda calia tenir una base imposable de menys de 35.000 euros el 2019 i haver facturat menys de 13.000 euros en els primers tres trimestres del 2020. "Es tracta d'una mesura perquè ningú quedi enrere", ha destacat Aragonès. Tots els que complien els requisits rebran la prestació. "Sabem que el moment és difícil i per això el Govern hi aporta recursos extraordinaris", ha afegit el vicepresident. La dotació per aquesta ajuda és de 232 milions d'euros. Aragonès ha explicat que la partida pels autònoms s'ha pogut ampliar per diferents motius: d'una banda, la suspensió dels objectius de dèficit a principis d'octubre ha permès disposar de més recursos abans de finals d'any; per la "gestió òptima" de la tresoreria; i per la garantia que durant el 2021 arriban uns fons europeus que permeten assumir aquesta despesa.