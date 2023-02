El Govern destinarà prop de 32M€ a programes de suport als autònoms

La Generalitat de Catalunya destinarà enguany prop de 32 milions d’euros a ajuts econòmics i programes de suport a persones treballadores autònomes. La inversió es repartirà en tres línies de subvencions: una per ampliar el negoci fomentant la contractació de persones desocupades, una altra per impulsar l’emprenedoria i l’autoocupació entre el jovent i també un programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.



El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, afirma que els tres programes de suport al treball autònom serviran per "ajudar-los a consolidar i reforçar el seu model de negoci, fomentar el seu creixement i facilitar la transició verda i digital de la seva activitat".



28 milions d’euros en ajuts directes

Amb l’objectiu de fomentar l’autoocupació jove i la contractació de persones desocupades, el Govern impulsarà dues línies d’ajuts directes a les persones treballadores autònomes, que suposaran una inversió total de 28 milions d’euros.



En concret, les persones emprenedores que vulguin ampliar el seu negoci, i no tinguin cap persona assalariada a càrrec seu, podran accedir a una subvenció de 18.325 euros per contractar entre una i tres persones desocupades durant un mínim de 18 mesos. L’objectiu del programa, batejat com a "TU+1", és oferir suport al creixement dels petits negocis, a més de fomentar la contractació indefinida. Per a aquesta convocatòria, que s’obrirà abans de l’estiu, es destinaran 15 milions d’euros.



D’altra banda, les persones joves d’entre 18 i 29 anys que vulguin posar en marxa un projecte i iniciar l’activitat com a persones treballadores per compte propi podran rebre una subvenció de 13.500 euros. Aquesta convocatòria de foment de l’autoocupació jove s’obrirà el segon semestre de l’any i comptarà amb un pressupost de 13 milions d’euros.





El conseller Roger Torrent subratlla que és important reforçar el treball autònom perquè és una peça clau del sistema productiu català. "Els hem ajudat a superar el moment, durant la pandèmia, amb 665,5 milions d’euros en ajuts directes, i ara els volem ajudar a projectar-se", conclou.



Xarxa Local d’Assessorament a l’Autònom

A més, el Govern impulsa de nou el "Consolida’t", el programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya, amb un pressupost que creix fins als 3,7 milions d’euros. Enguany com a novetat aquest programa incorporarà una línia de subvencions destinada a consells comarcals i ajuntaments per crear una Xarxa Local d’Assessorament a l’Autònom.



Fins ara, el "Consolida’t" ha estat un programa de subvencions a entitats (universitats, col·legis professionals, organitzacions del treball autònom) per desenvolupar projectes d’assessorament personalitzat i de formació a persones treballadores autònomes en aspectes clau de la gestió del seu negoci. La convocatòria 2023 mantindrà la línia de subvencions per a entitats, dotada amb 1,2 milions d’euros, i, a més, incorporarà una de nova per a consells comarcals i ajuntaments, amb un pressupost de 2,5 milions d’euros.



D’aquesta manera, el programa s’ampliarà i desplegarà pel territori amb l’objectiu d’establir una Xarxa Local d’Assessorament a l’Autònom que permeti arribar a un major nombre de persones treballadores autònomes amb un punt d’atenció a cada comarca. Tot plegat és fruit de l’acord entre la Generalitat, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.



En aquest sentit, el titular d’Empresa i Treball reivindica aquest executiu com "el Govern dels autònoms" i afegeix que "som aquí per ajudar les persones emprenedores a iniciar projectes d’autoocupació, per ajudar-les a créixer i a consolidar-se des del mateix territori, des de la proximitat del món local".