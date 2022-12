El Govern dobla el pressupost per intervencions en fosses de Guerra Civil i franquisme

El Govern ha acordat doblar el pressupost destinat a la intervenció de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Es tracta d'una mesura impulsada pel Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Memòria Democràtica, anunciada després del Consell Executiu d'avui dimarts.

En xifres totals, el pressupost del contracte de licitació és de 4.494.661,26 euros. Es tracta de pràcticament el doble del pressupost anual de licitació del contracte anterior del Pla de fosses.

Aquest increment permetrà augmentar l'execució de serveis de localització, recuperació i anàlisi antropològica i genètica de restes òssies humanes de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Les primeres intervencions del Pla de fosses per a 2023 preveuen excavacions a les fosses de Bovera (Garrigues) i a les del Berguedà.

A Bovera es preveu intervenir al coll Roig, una fossa amb uns 15 soldats republicans executats en uns bancals propers; el Mas del Senyor, un hospital republicà on hi ha un nombre indeterminat d'individus exhumats; el Mas del Vidal, una fossa associada a un punt de socors republicà amb uns 13 individus, i a la Casilla, una fossa amb 12 soldats i una dona executats per les tropes franquistes.

Pel que fa al Berguedà, s'han programat intervencions a l'aqüeducte del Collet (Guardiola de Berguedà), una fossa amb fins a 4 possibles soldats republicans morts durant la retirada que haurien estat inhumats; al municipi de Capolat, on hi ha cinc possibles localitzacions, amb una previsió màxima de 23 individus enterrats; a la Tomba dels 4 (Montmajor), on hi podria haver fins a 4 soldats republicans; al camp de Collet; a Planes de Cal Companyó; a la Masia Subirana de Sant Julià de Cerdanyola, i a la Nou de Berguedà, on hi ha tres possibles fosses localitzades.

El nou contracte de fosses té una durada de quatre anys. Entrarà en vigor l'1 de març de 2023 i serà vigent fins al 31 de desembre de 2026.

Retornar les despulles a les famílies

La inversió, juntament amb les campanyes que es porten a terme per donar a conèixer el Cens de persones desaparegudes i el Programa d'identificació genètica, té com a objectiu final permetre identificar i retornar a les famílies un nombre més gran de les despulles de persones desaparegudes.

Les actuacions per recuperar i identificar persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista tenen com a objectiu donar compliment als principis de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició, establerts pel dret internacional. Es tracta d'unes intervencions portades a terme per la Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya.

Les actuacions en fosses busquen recuperar, analitzar i identificar les restes localitzades i retornar-les als seus familiars, o bé donar-hi una sepultura digna. A més de sistematitzar els protocols d'actuació i la planificació de les intervencions, el treball es complementa amb el Programa d'identificació genètica de persones desaparegudes.