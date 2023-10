El Govern dona 800.000 euros a l'agència de l'ONU per als refugiats palestins

El Govern ha aprovat aquest dimarts un ajut de 800.000 euros a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) per donar resposta a la situació d'emergència humanitària a la Franja de Gaza. És la primera mesura de l'Executiu català després que hagi tornat a esclatar el conflicte entre Hamàs i Israel.

El bloqueig de subministraments bàsics per part d'Israel, l'ordre desplaçament del nord de la Franja i els bombardejos d'infraestructures han situat la població d'aquest territori en situació d'emergència humanitària en els darrers dies.

Així ho va poder constatar la directora general de Cooperació al Desenvolupament del Govern, Yoya Alcoceba, en una reunió amb la directora executiva d'UNRWA Espanya, Raquel Martí, que va traslladar que la prioritat ara mateix és que s'obrin els passos fronterers i que es declari un

295.000 euros més

Per tot plegat, el Govern convocarà, per al pròxim dia 25, el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència per coordinar la resposta de tots els actors de la cooperació catalana davant d'aquest conflicte. L'Executiu presidit per Pere Aragonès ja prepara una segona subvenció a UNRWA per valor de 295.000 euros més.



El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha condemnat en nom del Govern "els atacs indiscriminats contra la població civil, israeliana i palestina" i ha fet una "crida a l'alliberament dels ostatges retinguts a Gaza" i al respecte "al dret internacional humanitari i als drets humans".