El Govern envia a l'Estat la declaració de les àrees tenses per aplicar les limitacions dels lloguers

El Departament de Territori del Govern català ha enviat aquest dimarts al Govern d'Espanya el llistat de 140 municipis considerats zones de mercat "tensat" on s'hi hauria de limitar el preu de lloguer. En aquestes localitats hi resideixen 6,2 milions de persones, un 80% de la població de Catalunya.

La nova Llei estatal d'habitatge preveu, que un cop fet aquest pas, el Ministeri de Transports i Agenda Urbana del publiqui una resolució amb la relació definitiva de zones afectades. L'executiu català reclama fer aquest pas "el més aviat possible".

En les àrees declarades tenses, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer acord vigent els últims cinc anys un cop aplicada la clàusula d'actualització anual. A més, quan es tracti d'un gran tenidor, el lloguer no podrà ser superior a l'Índex de referència del preu de lloguer.

La Generalitat culmina així el procés que va iniciar el 22 de juny passat amb l'inici de la tramitació de les àrees tenses. "Ara depèn del govern estatal quan podran entrar en vigor les limitacions dels lloguers en aquestes zones", detalla el Departament de Territori en un comunicat.

Tal com marca la Llei, el procés fet per la Generalitat consisteix en la publicació de la memòria justificativa amb la relació de municipis tensos, el corresponent període d'informació pública, la resolució de les al·legacions, la declaració definitiva de les àrees tenses, la publicació al DOGC i la comunicació a Madrid.

5 immobles per ser gran tenidor

En el període d'al·legacions, el Govern va estimar les esmenes que demanaven rebaixar de més de 10 a 5 o més el nombre d'immobles de propietat que marquen qui és un gran tenidor. L'objectiu del departament ha estat augmentar de forma notable el nombre d'habitatges de lloguer subjectes al conjunt de mesures que preveu la llei.

D'altra banda, també va estimar les que demanaven que els promotors socials no fossin considerats grans tenidors. Això no obstant, en aquest cas queden fora els promotors privats d'habitatges que tinguin per objecte social la promoció d'immobles amb protecció oficial destinats a la venda i no al lloguer.

La consellera d'Empresa, Ester Capella, va destacar la setmana passada "Catalunya ha posat l'accelerador per garantir el dret a l'habitatge perquè estem en una situació d'emergència i als governs ens pertoca respondre a les necessitats de la ciutadania". "El Govern de Catalunya fa totes les accions necessàries per garantir el dret a l'habitatge", va afegir.