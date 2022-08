El Govern espanyol calcula que la part catalana del gasoducte MidCat estarà llesta en "vuit o nou mesos". Així ho ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que ha fet pública la previsió d'Enagás –l'empresa promotora del projecte- en una entrevista a TVE. "Estem treballant amb Enagás i Teréga per veure com accelerar una primera interconnexió amb menor complexitat", ha dit Ribera preguntada per la proposta del canceller alemany, Olaf Scholz, per construir un gasoducte que comuniqui Portugal amb l'Europa central, i que travessi Espanya i França. Ara bé, Ribera ha remarcat que és "clau" el suport del govern francès al MidCat.

Ribera ha remarcat que és "clau" el suport del govern francès

"No té sentit que nosaltres correm molt si allò s'ha de convertir en un carreró sense sortida en el costat francès", ha remarcat. En aquest sentit, Ribera ha admès que "el problema són els Pirineus, com es connecta amb França" el gasoducte. "Aquesta és una qüestió que requereix una implicació important del govern francès", ha afirmat.



Malgrat defensar que cal una "major interconnexió energètica" entre la península Ibèrica i la resta de la Unió Europea, Ribera ha recordat que el gasoducte hauria de tenir una vida útil d'uns 30 o 50 anys i que, per tant, hauria de poder transportar hidrogen, tenint en compte que el gas s'hauria de deixar de fer servir per complir amb l'objectiu de neutralitat climàtica de la UE marcat pel 2050.

El Midcat, un projecte aparcat el 2019

Scholz no s'ha referit explícitament al MidCat (interconector Midi-Catalunya), un megaprojecte d'interconnexió gasística entre Espanya i França impulsat per l'empresa espanyola Enagás i la francesa Teréga, valorat en més de 3.000 milions d'euros. El pla inicial del MidCat contemplava la construcció d'un nou gasoducte de 227 kilòmetres anomenat STEP (South Transit East Pyrenees, en les seves sigles en anglès) que connectés els dos estats a través de Catalunya. En concret, el conducte aniria des d'Hostalric fins a Barbaira, passant per Figueres i el Portús, a més d'una estació de compressió a Martorell i una altra a la banda francesa.

El MidCat va quedar paralitzat el 2019 quan va perdre el suport del regulador francès i de l'espanyol i, en conseqüència Brussel·les va deixar de finançar els plans d'Enagás. Els reguladors consideraven que el mercat no havia mostrat "interès comercial" per aquesta proposta d'interconnexió i que els costos prevists eren "alts en comparació amb els estàndards europeus".



Ribera apunta a un canvi de condicions per la guerra a Ucraïna per defensar el gaseoducte a través de Catalunya. "El MidCat va decaure perquè no era viable econòmicament en un moment en què el gas rus era molt més barat que el Gas Natural Liquat (GNL)", ha dit aquest divendres.

Suport de la Generalitat

Per la seva banda, la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha celebrat la proposta de Scholz per construir el gasoducte. Alsina ha apostat per aquesta infraestructura: "Vam ser els primers a reclamar el rellançament del MidCat", diu la titular d'Acció Exterior en una piulada aquest divendres. Alsina destaca així "la importància estratègica" de Catalunya com a "pont entre la UE i la Mediterrània". Alsina ha aprofitat per exigir també a la UE que pressioni Madrid per "fer realitat el corredor mediterrani" que és "clau" per a Catalunya però també per a la UE.