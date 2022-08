El Govern espanyol manté el decret d'estalvi energètic mentre les comunitats del PP en demanen la retirada

El Govern espanyol no farà marxa enrere en l'aplicació del decret d'estalvi energètic malgrat que les comunitats governades pel PP havien sol·licitat aquest dilluns la seva retirada parcial en una reunió informativa. Ho ha confirmat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, durant la compareixença davant els mitjans després de la reunió telemàtica mantinguda amb els màxims responsables autonòmics d'Energia, Indústria i Comerç per solucionar els dubtes del decret. La nova llei ha aixecat l'enèsima polèmica i una infinitat de fake news i interpretacions errònies de diferents càrrecs del PP sobre la seva suposada aplicació.

El principal partit de l'oposició ha arribat fins a l'extrem d'anunciar que està plantejant portar davant del Tribunal Constitucional aquesta norma, tot i que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, era partidari de retallar la despesa energètica fins que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va començar una inflamada campanya de rebel·lia davant les mesures.

"El Govern és respectuós amb l'Estat autonòmic", ha insistit Ribera

Ribera ha assegurat que "no és la intenció del Govern" retirar el capítol que fa referència a les aplicacions concretes de la mesura, com demanaven els conservadors, de manera que el límit al termòstat en alguns comerços i edificis d'ús públic entrarà en funcionament aquest dimecres, amb flexibilitat en funció de l'activitat desenvolupada, com ja recull el decret mateix.



Després de conèixer-se la postura definitiva del Govern espanyol, el PP ha insistit que Pedro Sánchez ha de convocar una conferència de presidents autonòmics per obrir un "diàleg real" amb les comunitats sobre el pla, que considera "improvisat", "incongruent" i "unilateral" .

"Si li queda una mica de dignitat política, hauria de suspendre les vacances, reincorporar-se de forma immediata i convocar aquesta conferència de presidents", ha dit el vicesecretari d'Organització Territorial del PP, Miguel Tellado, en una roda de premsa després de la reunió entre ministra i autonomies. El dirigent popular ha acusat el Govern espanyol d'haver elaborat el reial decret llei amb el "pla d'improvisació energètica" d'esquena a les comunitats autònomes, els municipis i els agents socials i econòmics, i ha subratllat que no atén les peculiaritats de cada territori ni mesura l'impacte sobre els sectors afectats.

Tres hores de reunió

La trobada, que ha durat més de tres hores, ha estat presidida per Ribera, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i la secretària d'Estat d'Energia, Sara Aagesen, i també hi ha assistit la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

"No hi ha hagut cap comunitat que hagi dit que no complirà", assegura la ministra

"El Govern és respectuós amb l'Estat autonòmic i ha aprovat aquelles mesures que, a la seva competència bàsica, permeten impulsar la garantia de confort tèrmic", ha explicat Ribera, conscient que la Moncloa "no pot substituir la competència de les comunitats", tal i com intentaven argumentar la Comunitat de Madrid, Andalusia, Castella i Lleó, Galícia i Múrcia, que sol·licitaven la supressió parcial del decret.



En qualsevol cas, ha sortit "contenta" d'una reunió que ha transcendit en "to cordial", malgrat les expressions "altisonants" que algunes administracions havien utilitzat els dies anteriors "en públic". "No hi ha hagut cap comunitat que hagi dit que no complirà", ha aclarit la ministra, que ha admès que sí que hi ha hagut "alguns comentaris" que al·legaven que les mesures només eren exigibles a l'Administració Pública i no als actors privats.

Davant d'això, el Govern espanyol ha esgrimit que són necessàries per complir el compromís adquirit amb Brussel·les d'estalviar un 7% en el consum de gas. "Les hem pres perquè tenen un menor impacte que altres que afectin la vida privada, el confort tèrmic de les nostres llars, o la indústria", ha afegit Ribera.



Andalusia i les altres comunitats autònomes governades pel PP havien sol·licitat l'Executiu la retirada del capítol 1 del títol 5 del decret, que és el que afecta les mesures d'estalvi, per poder dialogar i permetre a les comunitats exercir les seves competències.

En un recés de la conferència sectorial convocada per analitzar amb els consellers autonòmics els detalls del pla d'estalvi i "aclarir dubtes" sobre l'abast i l'aplicació de les mesures que entren dimecres en vigor, el conseller d'Indústria i Energia de la Junta de Andalusia, Jorge Paradela, ha informat d'aquesta posició comuna de les comunitats governades pel PP i ha manifestat que, si no es retira aquest capítol, no donaran suport al decret.



Paradela ha explicat que demanen al Govern espanyol "acordar el què, però que deixi actuar les comunitats autònomes en el com" executar l'estalvi energètic en virtut de les seves competències autonòmiques i ha al·legat a més que la "Unió Europea no imposa als Estats un pla d'estalvi d'energia però el Govern espanyol sí que ho imposa a les regions sense discutir-ho ni negociar-ho".



L'anomenat "Pla de xoc d'estalvi i gestió energètica en climatització" preveu, entre altres mesures, l'ajust dels termòstats a edificis administratius, espais comercials i culturals, estacions de tren i autobusos i aeroports.