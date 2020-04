El Govern espanyol permetrà passejar una hora i fer exercici en franges: per a població general, menors i gent gran

El Govern espanyol permetrà passejar un cop al dia i fer exercici individual sense límit de temps o distància, sempre que aquestes activitats tinguin lloc dins de les franges horàries acotades per a la població general -entre els 14 i els 70 anys-, menors de 14 anys i dependents o majors de 70 anys. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest dijous des del Palau de la Moncloa per explicar els detalls de l'ordre de Sanitat que regula el passeig i la realització d'exercici a l'aire lliure a partir d'aquest 2 de maig.



Sanitat ha decidit acotar tres franges: la primera, per a la població general que vulgui passejar o fer esport, entre les 6:00 i les 10:00, i entre les 20:00 i les 23:00 hores. La segona franja, entre les 10:00 i les 12:00, i entre les 19:00 i les 20:00, estarà reservada a les persones dependents i la gent gran, i una tercera, entre les 12:00 i les 19:00 hores, per als menors d'edat fins a 14 anys, sempre acompanyats d'un adult.



Els municipis de menys de 5.000 habitants no aplicaran aquestes franges, i les sortides estaran permeses entre les 6:00 i les 23:00 hores.



La norma permet passejar a cada adult amb una persona amb la qual convisqui -o sigui la seva cuidadora habitual-, sempre en el radi d'un quilòmetre des del seu domicili. Pel que fa a l'esport, estarà permesa la pràctica de "qualsevol" activitat. No es pot produir contacte amb tercers i no hi haurà límit de distància, però no es podrà sortir del territori municipal.



Illa ha defensat que la declaració de l'estat d'alarma "ha funcionat", i ha insistit en què aquesta relaxació del confinament -decretat per lluitar contra la pandèmia del coronavirus- és possible gràcies a la reducció de contagis, encara que no s'hagi "vençut" el virus. També ha avançat que el Ministeri presentarà una guia per aclarir dubtes aquest mateix divendres.



El Govern espanyol ha rectificat, així, adoptant una regulació per franges horàries tal com havien proposat diverses comunitats autònomes, entre les quals Catalunya. Ho havia avançat aquest dijous la Secretaria d'Estat de Comunicació en un comunicat, després que l'Executiu retardés set hores una compareixença ja anunciada del ministre de Sanitat, Salvador Illa, prevista inicialment per a les 11:00.



El comunicat de la Secretaria d'Estat explica que el Comitè tècnic per a la desescalada -un redisseny del comitè tècnic de gestió del coronavirus, amb noves incorporacions-, ha establert en la seva primera reunió, aquest matí, "les franges horàries per les quals s'organitzaran les sortides de la població a partir de dissabte que ve". La decisió de permetre aquestes sortides, ja anunciada, s'ha pres "d'acord amb les dades que mostren la bona evolució de la pandèmia a Espanya", sempre segons el text.



Aquesta mesura s'inclou en la primera de les ordres ministerials pendents des que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, presentés el seu pla per a la desescalada, dimarts. S'articula en quatre fases i la seva aplicació serà asimètrica a les províncies i illes, en funció de l'acompliment de diversos requisits -també per aclarir-, i sempre sota la supervisió de Sanitat.



L'expectació davant la compareixença d'Illa era màxima, tenint en compte que el pla anunciat per Sánchez és ara per ara un esquelet al qual li falta concreció, com va reconèixer aquest dimecres el mateix ministre de Sanitat.