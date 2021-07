El Govern espanyol salva 'in extremis' el decret sobre els interins gràcies al 'sí' d'ERC i l'abstenció "crítica" de PNB

Salvats per la campana. El PSOE començava el dia amb el suport al decret llei sobre els interins a l'aire, després que els socis habituals del Govern estatal al Congrés es posicionessin fins fa unes hores en el no. Ni tan sols Unidas Podemos, aliat dels socialistes en la coalició de l'Executiu, tenia fins a aquest mateix matí decidit el sentit del vot, que finalment ha estat favorable després d'unes negociacions a contrarellotge.



En aquesta línia, el decret ha estat convalidat per 170 vots a favor, 169 en contra i 8 abstencions després del compromís del PSOE d'afegir modificacions al text durant la seva tramitació parlamentària, segons han reconegut els diferents grups.



L'anterior ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, va acordar el passat 5 de juliol amb els principals sindicats de l'Administració Pública (UGT, CCOO i CSIF) reduir la temporalitat del sector públic per sota del 8%. Entre altres qüestions, la norma posa en valor l'experiència per a la puntuació de les proves i planteja indemnitzacions per als interins que no aconsegueixin la plaça.

La nova titular de Funció Pública i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha estat l'encarregada de defensar aquest dimecres en seu parlamentària el decret aprovat dimarts passat en el Consell de Ministres. Mentre el PSOE i Unidea Podemos, d'una banda, i els partits del Govern espanyol, per un altre, negociaven amb els grups de la investidura el suport al decret que busca regularitzar a al voltant de 800.000 interins, la ministra ha transmès des de la tribuna d'oradors la voluntat del PSOE de tramitar com a projecte de llei el text per a incorporar les millores oportunes durant la seva tramitació.

Permetre l'accés a la plaça sense opositar

En aquesta línia, aquestes negociacions in extremis han donat lloc a diversos acords amb les diferents forces per modificar el text a canvi de la seva convalidació en el Ple extraordinari d'aquest dimecres. En aquest sentit, el PSOE, a proposta d'Unidas Podemos, s'obre a modificar el text perquè ni les proves ni la fase d'oposició puguin ser eliminatòries i que, en els casos en els quals es pugui, es conservi la nota 10 anys. Cal recordar que Unidas Podemos va enviar la setmana passada una carta al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en la qual demanava explícitament aquestes mesures.



Més tard, minuts abans de les 13 hores, el Govern estatal ha pactat amb ERC que es permeti, a més de les anteriors millores pactades en el si de la coalició, l'accés a la plaça sense opositar per al personal temporal amb més de deu anys d'experiència, sobre la base de l'article 61.6 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que habilita la valoració de mèrits per a l'accés com una possibilitat excepcional.

El PSOE també ha acceptat tramitar el text com a projecte de llei i que aquest "estigui llest i aprovat" a l'octubre, com ha assenyalat la diputada d'ERC Pilar Valluguera, el grup de la qual ha modificat la seva posició radicalment en qüestió d'hores en inclinar-se pel sí. "Els adverteixo, estarem pendents i introduirem noves millores", ha assenyalat la parlamentària.



Després que es coneguessin aquestes millores, el diputat de Compromís, Joan Baldoví, ha decidit votar a favor, sentit del vot que han compartit Nova Canàries i PRC, els únics suports que el PSOE tenia garantits des d'aquest dimarts. D'altra banda, els sis diputats de PNB han decidit optar per l'"abstenció crítica per responsabilitat" i després d'aconseguir "avanços" d'última hora en les negociacions amb l'Executiu Más País també s'ha abstingut.



EH Bildu, soci habitual del Govern espanyol, ha optat pel no en aquesta ocasió: "Sabent que era un mal decret que no responia a les necessitats ni demandes del col·lectiu afectat, hem intentat actuar amb responsabilitat i els hem traslladat una proposta lògica que millorava substancialment el

decret. Continuem esperant un compromís clar per la seva part per incloure aquestes demandes. Encara no ha arribat", ha assenyalat el seu portaveu en el Congrés, Mertxe Aizpurua. Aquest grup havia demanat, entre altres qüestions, un compromís clar del Govern de respectar plenament les competències autonòmiques.

Junts, PDeCAT, la CUP, BNG, d'una banda, i PP, Vox i Cs, per un altre, també han anunciat el seu vot en contra del Icetazo, com han denominat diversos d'aquests grups. Amb tot, la situació d'incertesa viscuda aquest dimecres en els passadissos del Congrés reflecteix una vegada més que els suports parlamentaris no estan garantits per se. El Govern espanyol ha tornat a sofrir un nou "avís a navegants", com va ocórrer al gener amb el decret sobre els fons europeus (segó gràcies a la inesperada abstenció de Vox) i el del complement de maternitat en les pensions (l'abstenció d'ERC i EH Bildu van impedir la seva derogació). Això sí, fins avui, l'Executiu sol ha collit una derrota en la Cambra Baixa després de la derogació del decret del superàvit dels ajuntaments el setembre de 2020.

Uns 200 interins es concentren donar suport a la llei

Uns 200 interins s'han concentrat a les portes del Parlament per donar suport a la proposició de llei d'estabilització dels treballadors del sector públic, la proposta de la CUP, segons xifres dels convocants. La concentració, impulsada per la Plataforma d'Interins de Catalunya (PIC), amb el suport dels sindicats IAC, CGT, COS i USTEC, ha reclamat la fixesa dels treballadors que denuncien que fa anys que treballen "en frau de llei" a les administracions catalanes. Els concentrats han celebrat la llum verda de la cambra a la proposició de llei cupaire, però s'han mostrat preocupats pels "canvis" en els posicionaments d'ERC i Junts durant el debat.