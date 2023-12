El Govern formarà professionals ferroviaris per "assumir amb garanties" el traspàs de Rodalies

El Govern impulsarà el nou Centre de Formació Ferroviària de Catalunya amb la intenció "d'assumir amb garanties" el traspàs de Rodalies. El centre estarà ubicat a Vilanova i la Geltrú i oferirà formació integrada per a totes les ocupacions del transport ferroviari. Està previst que el nou centre entri en funcionament el curs 2024-25. Tot i que actualment els diferents actors del sistema ferroviari català ja formen els seus propis equips, la Generalitat vol "concentrar la formació en un centre dual, especialitzat i ampliar competències".

Les conselleres de la Presidència, Laura Vilagrà, i la de Territori, Ester Capella, han presentat aquest centre aquest divendres a Vilanova, defensant que perquè el servei de trens funcioni "és imprescindible cercar talent i fer una formació continuada". "El Govern fa una aposta clara per formar nou personal en el camp ferroviari com a pas previ per enfortir la xarxa de trens", ha insistit Vilagrà, amb la vista posada al traspàs de Rodalies.

La consellera Capella ha destacat que "després de 175 anys el tren continua sent una eina poderosa de transformació de la societat i cal treballar-hi". "Catalunya vol una xarxa integral i gestionada des de la proximitat per prestar un millor servei a la ciutadania", ha afegit, i per això el traspàs integral del servei de Rodalies a la Generalitat és "una fita importantíssima" que ha de permetre "solucionar les incidències del servei".

Vilanova, capital ferroviària de Catalunya

Actualment, els diferents actors del sistema ferroviari català formen els seus propis equips, però l'objectiu del Govern és concentrar la formació en un centre dual, especialitzat i ampliar competències. El Centre de Formació Ferroviària de Catalunya estarà ubicat a l'institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú.

El nou centre s'integrarà dins de la denominada "anella ferroviària" que concentra tots els actius locals vinculats amb la promoció, formació i divulgació del món del ferrocarril. Conformen aquesta anella el Museu del Ferrocarril, el campus de la UPC, els tallers de Renfe i l'estació de tren. En aquest sentit, l'alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, defensa que el municipi està totalment consolidat com a "capital ferroviària de Catalunya".

L'institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas ja forma alumnat en manteniment ferroviari. De fet, Vilanova i la Geltrú és l'única ciutat de Catalunya on es fa formació professional i universitària en aquesta matèria, i el nou centre serà "l'únic d'aquestes característiques a l'Estat espanyol".