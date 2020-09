El Govern i el Parlament homenatjaran les víctimes del coronavirus als actes de la Diada

El Govern i el Parlament homenatjaran la ciutadania i les víctimes del coronavirus als actes de la Diada de l'Onze de Setembre, la qual estarà marcada per les limitacions ocasionades pel coronavirus. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, han presentat el marc del programa, titulat Aquesta terra, en una roda de premsa al Palau de la Generalitat aquest dimarts a la tarda.

El Parlament entregarà la Medalla d'Honor en categoria d'or al personal sanitari

Els actes tindran un format més reduït, tant al Parlament com a Govern, sense públic, i complint les mesures de seguretat. Així mateix, el 10 de setembre es projectaran imatges dels presos polítics a les parets Palau de la Generalitat per visualitzar-ne "el retorn", segons ha especificat l'ACN. El mateix dia, el Parlament celebrarà els 40 anys del restabliment de la cambra i entregarà la Medalla d'Honor en categoria d'or al personal sanitari a les 20 hores.

El Parlament celebrarà un acte institucional de reconeixement als exdiputats i exdiputades el dilluns 7 a les 18 hores. Hi haurà una representació de tots els partits que han passat per la cambra durant les onze legislatures, amb parlaments inclosos. El president de la Cambra, Roger Torrent, també hi parlarà.

L’acte Aquesta terra, dirigit per Lluís Danés, començarà a la Plaça Sant Jaume el 10 al vespre. S'iniciarà amb la hissada de la bandera presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat per la Guàrdia d'Honor dels Mossos d'Esquadra. En aquest moment també hi assistiran el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Tot seguit, El Cor Jove de l’Orfeó Català, acompanyat per Xavi Lloses al piano, interpretarà El cant de la senyera.

El Govern encara treballa per com serà l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova de l'Onze de Setembre pel matí. Està previst que a Girona l'ofrena a Josep Irla es faci a les 9 hores al cementiri de Sant Feliu de Guíxols. L'acte institucional a Lleida serà el dia 10 a les 18:30 hores al Pont llevadís del Turó de la Seu Vella. A Tarragona, l'acte a porta tancada serà el mateix dia a les 18 hores al Claustre de l’arxiu de Tarragona, i l'ofrena a Casanova a les 9:00 hores de l'11-S al Passeig marítim de la capital.

A Madrid, l'acte serà el dia 14 a les 19:30 als Jardins de l’edifici Zurich, amb la presència de Budó. També es faran actes virtuals a Noruega (dies 8 i 10), a la delegació del Govern a la UE (el dia 9), a Viena (10), a França i Alemanya (11), i Suïssa (17).