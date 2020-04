El Govern impulsa la producció de 170.000 tests PCR per detectar el coronavirus

El Departament de Salut i el Departament d'Empresa han impulsat l'anomenat programa Orfeu per produir 170.000 tests PCR per a Catalunya. Segons ha informat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, s'espera que aquests estiguin llestos en un període de sis setmanes i se sumaran a les 75.000 proves ja realitzades fins ara: "Aquestes proves permetran portar un control de l'epidèmia el més rigorós possible i que ens permeti prendre decisions futures", ha afegit la consellera de Salut, Alba Vergés.



"La detecció massiva del coronavirus és important. El desconfinament passa pel cribratge més massiu possible", ha dit Budó. La portaveu també ha anunciat que el Govern ha començat a treballar en una "estratègia de recuperació de l'activitat social i econòmica" per la fase posterior al confinament: "El Govern ha encarregat l'elaboració d'un informe científic i tècnic per avaluar les mesures necessàries per al control de la infecció". Aquesta proposta, impulsada pel president Quim Torra, comptarà amb l'assessorament del doctor Oriol Mitjà.



Per altra banda, Budó també ha informat de mesures per alleugerir la pressió sobre el teixit empresarial, com ara la bonificació del 50% dels cànons de residus industrials i de residus de la construcció durant els mesos d’abril i maig de 2020, cosa que haurà de permetre guanyar liquiditat a les empreses que paguen aquests cànons. En la reunió del consell executiu d'aquest dimarts el Govern també ha acordat la bonificació del 100% en la tramitació telemàtica dels documents de gestió de residus, que ara mateix és del 60%.



El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha criticat que durant aquests dies de Setmana Santa hi hagi hagut desplaçaments cap a segones residències: "He demanat a Mossos que no només intensifiquin controls policials sinó que s'incrementi la pressió contra totes les persones que trenquin el confinament, una actitud insolidària i irresponsable".

Més de 85.000 ERTO a Catalunya

Per altra banda, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha anunciat que aquest cap de setmana ha arribat a les residències de gent gran una comanda d'equips de protecció individual (EPI) per al personal valorat en 5 milions d'euros: "Fins avui, s'han repartit 768.000 EPIs a tot el personal per evitar el contagi comunitari entre residents".



El Homrani també ha anunciat que ja s'han aplicat més de 85.000 Expedients de Regulació Temporals d'Ocupació (ERTO) a Catalunya que afecten més de 625.000 persones. A més, també ha informat que més de 2.500 autònoms han sol·licitat l'ajuda de 2.000 € oferida pel Govern.



Sobre el decret llei que l'Executiu central està estudiant per permetre la contractació de persones sense papers migrades per treballar al camp, El Homrani ha criticat que es tracta d'una mesura que genera una "gran vulnerabilitat": "No té sentit tenir persones amb permís de residència sense permís de treball. Hem de ser capaços de donar oportunitats a tothom i aprofitar la força comunitària. Més enllà del camp, hem de possibilitar processos de regularització".



El conseller també s'ha referit a les treballadores de la llar en situació irregular que actualment treballen a domicilis privats: "Són 10.000 dones, perquè són dones, que fan treball de cures a cases individuals i que podrien estar en l'àmbit residencial. Hem d'aprofitar totes les vies i alhora dotar d'oportunitats a ciutadans i ciutadanes que viuen en aquest país".