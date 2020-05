El Govern insisteix que "no podem donar suport a l'estat d'alarma si les competències segueixen manllevades"

El Govern de la Generalitat ha insistit en el seu "no" a la pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats si no es retornen "totes les competències" a Catalunya. Així ho ha reiterat la portaveu Meritxell Budó durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, una posició ja expressada per ERC i Junts per Catalunya (JxCat) aquest dilluns: "Com a Govern, i el president Torra ja ho va verbalitzar, nosaltres entenem que no podem seguir donant suport a l'estat d'alarma si les competències segueixen manllevades".



Budó ha defensat que el Govern ha estat gestionant les competències de Salut durant els darrers 37 anys i que és la institució més òptima per decidir sobre el desconfinament català: "Ja se'ns està demanant que prenguem decisions, que plantegem diferents escenaris, que els gestionem. No té cap sentit que per poder-ho fer hàgim de demanar permís a Madrid".



Pel que fa a les converses que ERC estableix amb el PSOE per negociar el seu vot sobre aquesta qüestió, Budó ha valorat que els dos socis de Govern estiguin remant en la mateixa direcció: "Em permetrà que jo respecti que al Congrés cada partit tingui la seva estratègia. Tots dos partits hem coincidit i estem demanant el mateix: el retorn de totes les competències".

"No estem centrats en cap convocatòria d'eleccions. Respecto les opinions de tots els partits però com a Govern estem centrats en la gestió de la crisi".

Preguntada pels periodistes, Budó també ha insistit que no contemplen convocar eleccions catalanes i s'ha referit als comicis bascos i gallecs, convocats tot just aquest dilluns: "En ambdós llocs, s'havia esgotat la legislatura i calia convocar-les. Aquest no és el cas de Catalunya". La portaveu ha afirmat que l'Executiu està centrat a gestionar la crisi "sanitària, econòmica i social" provocada pel coronavirus i ha dissentit del que opinen alguns membres d'ERC, que demanen posar data a les eleccions ja o obrir un diàleg al respecte entre socis de Govern: "No estem centrats en cap convocatòria d'eleccions. Respecto les opinions de tots els partits però com a Govern estem centrats en la gestió de la crisi".



Meritxell Budó també ha posat preu a la gestió de la crisi del coronavirus: "El cost sobrevingut ha estat de 4.000 milions d'euros", ha explicat. El Govern espera que aquesta xifra es pugui cobrir amb la liquiditat facilitada per l'Estat espanyol, que se sumarà a l'augment de 3.000 milions d'euros de despesa previstos als pressupostos catalans. A més, demana que es flexibilitzi el sostre de despesa, un cop l'Executiu estatal ha previst un dèficit superior al 10%: "Demanem que aquest objectiu de dèficit es traslladi a les Comunitats Autònomes perquè sigui superior al 0,2% i tinguem més capacitat per generar despesa".



Sobre la proposta de la Generalitat perquè Barcelona i les Àrees Metropolitanes Nord i Sud entrin a la fase 1, Budó ha assegurat que les xifres sanitàries i de mobilitat han motivat aquesta aposta. A més, la portaveu ha explicat que el Govern espanyol ha demanat als territoris que traslladin les propostes de desconfinament dilluns, i no dimecres, com s'havia fet les darreres dues setmanes: "No és que ens hagi agafat pressa per fer les propostes. Ara es fa gairebé el mateix dia que s'ha anunciat la desescalada de la setmana entrant".

Ajudes per pagar el lloguer

El Govern també ha anunciat que impulsarà ajudes per pagar el lloguer de les persones a l'atur, afectades per un ERTO, o amb reduccions de jornada que hagi afectat als seus ingressos arran de la crisi del coronavirus. Aquest suport econòmic directe es podrà concedir amb un topall màxim de 750 euros mensuals en el cas de Barcelona; de 500 per residents de Tarragona i Girona; de 450 pels veïns de Lleida i de 350 pels de les Terres de l'Ebre. Per beneficiar-se'n, caldrà ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge habitual i estar en una situació de vulnerabilitat econòmica per la crisi de la Covid-19.



Els requisits econòmics restringeixen aquestes ajudes a aquelles llars on el conjunt d'ingressos dels habitants no superi els 1613 euros mensuals; els 2151 en cas que algun dels membres tingui algun tipus de diversitat funcional reconeguda o els 2.600 si el titular del contracte té una diversitat funcional.